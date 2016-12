Plzeň - Speciální chytré zásahové obleky a rukavice pro hasiče, na jejichž vývoji se podíleli výzkumníci z Plzně a firmy z ČR, zvítězily v mezinárodním předkomerční soutěži v Bruselu. Nabídka českého konsorcia byla jediná, která splnila veškerá kritéria a testy. Má tak velkou šanci uspět v chystaných výběrových řízeních v Belgii, Francii, Německu a Velké Británii, které chtějí v příštích třech letech vydat na tyto technologie asi 15 milionů eur (asi 405 milionů Kč), řekl ČTK lídr konsorcia Milan Baxa z plzeňské firmy Applycon zaměřené na nositelnou elektroniku a inteligentní textilie.

V oděvu, rukavicích a botách jsou elektronická čidla, díky kterým má velitel jednotky přehled o tom, co se v daném okamžiku se zasahujícím hasičem děje. Systém dokáže zobrazit až 12 hasičů. Čidla měří vlhkost, teplotu, základní životní funkce. Sledují také okolní prostředí, například dusivé a výbušné plyny.

"Předkomerčním tendrem se zkoušela technologická možnost výrobků. Dokázali jsme, že to, co si někdo, kdo chce koupit v budoucnu poměrně dost obleků, vymyslel, je možné vyrobit," uvedl. Státy teď začnou vypisovat soutěže, do níž se konsorcium přihlásí. Půjde o města britský Machester, německý Dortmund, francouzské Marseille a belgická města Gent a Brusel. "Bude to společná akce. Výběrové řízení by mohlo být vyhlášené ke konci prvního čtvrtletí 2017," uvedl Baxa. Nejprve se musí schválit evropské normy pro elektronický zásahový oblek, na jejichž vytváření se Češi také podílejí. Mohou začít sériově vyrábět obleky okamžitě. Cena je 2,5 až třikrát vyšší proti standardnímu třívrstvému zásahovému obleku.

Konsorcium, které tvoří výzkumný tým z Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE Západočeské univerzity a firmy VOCHOC Plzeň, Holík International ze Zlína a Elitronic z Liberce, úspěšně prošlo třemi koly výběrového řízení. "Z 54 uchazečů jako jediné úspěšně dokončilo finální fázi a prošlo testem na francouzském polygonu, kde obleky testovali hasiči z Belgie, Francie, Německa a Velké Británie," řekl Baxa. Představení obleku na závěrečné konferenci v Bruselu v minulém týdnu vzbudilo u evropských zemí velký ohlas. "Podle veřejných zdrojů nikde ve světě, ani v USA či Austrálii, kde jsou tyto technologie také na poměrně vysoké úrovni, nic podobného v této komplexitě a funkcionalitě neexistuje," uvedl Baxa. Intenzivní vývoj trval 2,5 roku.

"Hasič má u sebe, bez toho aby na to musel myslet, další elektronickou kontrolu okolního prostředí. Druhá důležitá věc je, že všechny kontrolní systémy jsou online přenášené na velitelské stanoviště, které může vyhodnocovat náhlé změny. Zásadní je také lokace uvnitř budov i v terénu," uvedl velitel plzeňských hasičů Michal Pathy. Velkou výhodou je, že systém funguje bezdrátově na vlastní frekvenci, protože uvnitř budov satelitní navigace nefunguje a na řadě míst není žádný signál.

"Systém sleduje nejen teplotu, vlhkost, toxické plyny či lokalizaci hasiče uvnitř objektu, ale i důležité tělesné funkce zasahujících osob," řekl vedoucí výzkumného týmu Aleš Hamáček. Senzory jsou v obleku, obuvi a rukavicích. "Polohu hasiče sledují pohybové senzory jako akcelerometr, gyroskop a magnetometr, které jsou umístěné na botě. K předávání informací využíváme i rukavice, které dokážou změřit teplotu vzdálených předmětů," řekl Radek Soukup z výzkumného týmu.