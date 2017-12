Londýn - Čokoládovou ozdobu ze stromečku, pralinku z bonboniéry nebo kousek obyčejné tabulkové čokolády si o Vánocích odepře jen málokdo. Zatímco lidem může konzumace těchto sladkých pamlsků přinést jen o nějaké to kilo navíc, pro psy je čokoláda jedovatá. Podle studie britských vědců z univerzity v Liverpoolu, kterou zveřejnili v časopise Veterinary Record, právě o Vánocích veterináři případů otravy nejlepších přátel člověka kakaovou hmotou zaznamenají zdaleka nejvíce z celého roku.

Problémy způsobuje alkaloid theobromin, který čokoláda obsahuje. Theobromin patří do stejné skupiny jako kofein a má i podobné účinky. Vysoké dávky tohoto alkaloidu jsou jedovaté pro všechny živé organizmy, u člověka - ale třeba i u myší či krys - se však zvláštní enzymy postarají o to, že tělo látku relativně rychle odbourá. V tělech psů ovšem theobromin zůstane podstatně déle.

Příznaky otravy sahají od průjmu a zvracení přes třesení a křeče až po bezvědomí. Menší psi, kteří sežerou větší množství čokolády, mohou i uhynout; čím větší obsah kakaa v čokoládě, tím větší riziko. Proto veterináři majitele psů často varují, aby nenechávali čokoládu v bytě ležet bez dozoru.

Vědecký tým veterinárního specialisty Petera-Johna Nobleho z univerzity v severoanglickém Liverpoolu se nyní rozhodl zjistit, zda se otrava čokoládou u psů vyskytuje v určitém období roku častěji. Vyhodnotil proto data z ordinací 229 britských zvěrolékařů z let 2012 až 2017. Soustředil se přitom na období kolem Vánoc, Velikonoc, svátku svatého Valentýna a Halloweenu.

Výzkumníci zjistili, že riziko otravy psa kakaovou pochutinou je nejvyšší právě kolem Vánoc - oproti zbylým dnům roku je dokonce čtyřikrát vyšší. O Velikonocích je nebezpečí otravy čokoládou vyšší asi dvakrát.

Nejčastěji se čtyřnozí miláčci otrávili po konzumaci čokoládových Mikulášů, obsahu adventních kalendářů či čokoládových tyčinek a koláčů. Nejpravděpodobnější obětí vlastní nenasytnosti či nezodpovědnosti majitele je pak pes mladší čtyř let. Nejčastěji však případy konzumace čokolády končí jen zvracením, ani úmrtí ale není zcela výjimečné.

"Pokud pes sežere čokoládu, měli by jeho majitelé co nejrychleji navštívit zvěrolékaře, ideálně by měli zjistit, kolik a jakou čokoládu sežral," řekl veterinář Noble.

Oddychnout si v tomto směru mohou majitelé koček: Theobromin je pro ně sice ještě jedovatější než pro psy, vzhledem k tomu, že nevnímají sladkou chuť, je ale riziko, že si v nestřeženém okamžiku pochutnají na čokoládě, výrazně menší.