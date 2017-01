Praha - Vědci z Archeologického ústavu Akademie věd provedli první výzkum dopadu letounu z druhé světové války na území protektorátu Čechy a Morava a moderními metodami prozkoumali americký bombardér. Letoun B-17G zvaný Laetitia spadl 24. března 1945 nedaleko Rychnova nad Kněžnou, když letěl bombardovat Berlín. Archeologové podrobně zkoumali místo i za pomoci dronu, studovali i písemné dokumenty a objevili nové části letadla, motoru i munice.

"Byl to záchranný výzkum, protože v posledních deseti letech je místo cílem hledačů pokladů," řekl ČTK Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu. Další podrobnosti představí vědci na dnešní tiskové konferenci.

"Ukázalo se, že to pole, místo dopadu, bylo od hledačů narušeno i bagrem. Oni tam natvrdo přijedou, vybagrují to a ty věci zmizí u sběratelů. To vyvolalo náš zájem o tuto záchrannou akci. Zároveň se ještě zdokumentovalo to, co v okolí najít šlo, například střely, které posádka vyhazovala, když padalo," vysvětlil Řídký. Letoun byl podle něho nejzajímavější právě tím, že historici znají celý jeho příběh.

Letoun B-17G patřil k 15. letecké armádě pátého bombardovacího křídla. V den, kdy spadl, odstartoval ráno z italské základny Cellone u Foggie. Bombardovat měl spolu s dalšími 26 letadly Berlín. Kvůli navigační chybě se ale dostal nad mosteckou rafinerii v severních Čechách, kterou chránilo protiletadlové dělostřelectvo. Krátce před polednem 24. března 1945 ho střelou zasáhlo do motoru, a proto se posádka rozhodla vrátit na základnu.

Poté, co vysadil i další motor, otočil kapitán směr na východní frontu. Tehdy existovala dohoda mezi USA a Sovětským svazem, že si budou posádky předávat, poznamenal Řídký. Letoun však explodoval u vsi Černíkovice u Rychnova nad Kněžnou, všech deset amerických členů posádky se ale předtím evakuovalo. Němci je zajali a část skončila v koncentračním táboře.

Na letadlo se podle Řídkého po válce zapomnělo, až kolem roku 1960 ho začal zkoumat soukromý badatel Libor Pařízek. Podařilo se mu dohledat původ letounu a v 90. letech se spojil i s americkou armádou. Našel také letce, kteří tehdy letadlo řídili, uvedl Řídký. "Je to snad jediný letoun, o kterém víme opravdu všechno, dokonce i zbraně měly číslo. Příběh je nyní kompletní, uzavřel se záchranným výzkumem," dodal.