Káhira - Doposud neprozkoumanou místnost o délce 30 metrů objevili vědci uvnitř Cheopsovy pyramidy, největší podobné stavby na světě. Záhadná dutina se nachází nad tzv. Velkou galerií, napsala agentura AP. Tým badatelů ji objevil za pomoci technologie kosmického záření, které přes kameny proniká účinněji než záření rentgenové.

Nově objevený prostor je objemný jako "letadlo pro 200 pasažérů", řekl agentuře AFP jeden z vedoucích pracovníků mezinárodního výzkumného projektu ScanPyramids Mahdí Tajúb. Tým výsledky svého pátrání zveřejnil ve středu v časopise Nature. "Big void" (velké prázdno), jak svůj objev výzkumníci nazvali, je prý dlouhá nejméně 30 metrů a má podobné vlastnosti jako Velká galerie, největší probádaná místnost v útrobách pyramidy.

Cheopsova pyramida v Gíze na předměstí Káhiry, známá též jako Velká pyramida, byla postavena před více než 2500 let před narozením Krista, je vysoká 139 metrů a strana její čtvercové základny je dlouhá 230 metrů. Stavba je jedním ze sedmi starověkých divů světa a jediným, který se zachoval dodnes.

"'Velké prázdno' je zcela uzavřeným prostorem, všechno je tam nedotčené od chvíle vybudování. Je to nesmírně vzrušující objev," řekla AFP Kunihiro Morišimaová z univerzity v japonské Nagoji, jedna z členek mise ScanPyramids.

Tajnou místnost odhalilo ozařování pyramidy proudem elementárních částic zvaných miony. Ty procházejí materiály podobně jako rentgenové záření a při průletu zpomalují, případně zcela zastaví. Strukturu ozařovaného objektu ukazuje množství částic, které skrz něj projdou. "Tato technologie není nová, ale přístroje jsou nyní přesnější a odolnější a vydrží v podmínkách egyptské pouště," vysvětlil další z vědců Sébastien Procureur.

Nyní si samozřejmě všichni kladou otázky, co se nachází uvnitř objeveného prostoru a za jakým účelem vznikl. "Nelze říci, zda jsou uvnitř nějaké artefakty, protože tak malé předměty by naše snímání nezachytilo," řekla Morišimaová. Podle Mahdího Tajúba může dutina představovat několik sousedících místností, velkou vodorovnou chodbu nebo druhou velkou galerii. Odpovědi by podle vědců mohl přinést například zamýšlený vývoj speciálního robota zkonstruovaného pro průchod drobným otvorem. Dostat se do "big void" bude každopádně obtížné.