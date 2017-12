Klecany (u Prahy) - Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a dalších institucí zjistili, že se neškodný kanabidiol, který obsahují i léky z léčebného konopí, u potkanů přeměnil na psychoaktivní THC. Jak funguje proces u lidí, zatím není jasné. Pokud by ale byl podobný, bylo by THC například zjistitelné při silniční kontrole u pacientů užívajících léky s kanabidiolem. Problém se zákonem by proto mohli mít například řidiči. ČTK o tom informoval mluvčí ústavu Jan Červenka.

Tým pod vedením lékaře Tomáše Páleníčka z NUDZ zkoumal, jaký vliv má určitý způsob podání kanabidiolu na jeho vstřebávání do organismu. "V rámci experimentu jsme kanabidiol podávali laboratorním potkanům buď formou inhalace výparů, podkožní injekcí nebo orálně. K našemu překvapení jsme zjistili, že při orálním a injekčním podání se v krvi a mozkové tkáni objevilo také THC," uvedl Páleníček.

Marihuana (léčebné konopí) obsahuje dvě důležité složky: ?9-tetrahydrokanabinol(THC), látku s psychoaktivními účinky a kanabidiol (CBD), který nezpůsobuje intoxikaci a má řadu pozitivních účinků, pro které se využívá i pro lékařské účely.

Na výzkumu se podíleli i vědci z Univerzity Karlovy a Vysoké školy chemicko-technologické. Objev byl publikován v odborném žurnálu European Neuropsychopharmacology.

Podle Tomáše Hložka, který při zkoumání měřil hladiny kanabinoidů, si vědci mysleli, že přeměna CBD na THC je ovlivněna při podání ústy činností žaludku, kde je kyselé prostředí. "Tato přeměna v laboratorních podmínkách in vitro ale nikdy nebyla zdokumentována na živém organismu. To však nevysvětluje, proč k přeměně dochází i při injekčním podání a naopak nedochází při inhalaci výparů. Nejnovější studie, na níž pracujeme, přitom naznačuje, že k této přeměně dochází i při injekční aplikaci do břišní dutiny," dodal Hložek.

Vědci použili vyšší dávky CBD, než se běžně vyskytují v potravinových doplňcích a lécích, zjištěná množství THC byla velmi malá. "Dostačující" množství CBD se ale používá například při léčbě některých druhů epilepsie u dětí. "V současné době se však nedomníváme, že by v těchto případech v lidském těle vzniklo takové množství THC, pokud by vůbec vzniklo, které by vedlo k projevům intoxikace," doplnil Páleníček.