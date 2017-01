Dolní Břežany (u Prahy) - Laser Bivoj s nejsilnějším výkonem na světě začíná v laserovém centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy fungovat. Dnes na něm vědci uskuteční první interní experiment, řekl novinářům při představení laseru projektový manažer centra Tomáš Mocek. V prvním čtvrtletí letošního roku se vědci budou seznamovat s jeho technickými možnostmi, externím uživatelům, například firmám, začnou laser nabízet až ve druhé polovině roku, uvedl Mocek.

Čeští a britští vědci předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie, když jako první vyvinuli a loni otestovali laser s extra silným výkonem. Jeho výkon 1000 wattů umožní, aby laser pracoval rychleji a efektivněji, tedy opracovával větší plochy materiálů. HiLASE je součástí vědecké infrastruktury s centrem ELI.

Centrum usiluje o to, aby se do deseti let Dolní Břežany zapsaly do světové mapy jako špičkový high-tech region, uvedl Mocek. Měly by k tomu přispět i 1,2 miliardy korun, které centrum spolu s Brity získalo loni v listopadu na vývoj superlaserů a jejich užití v průmyslové praxi.

Video: Vědci dnes na extra silném laseru Bivoj dělají první experiment 23.01.2017, 17:11, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Laser se bude moct využít například v leteckém průmyslu pro testování obzvláště namáhaných součástek, například podvozku, aby se mohly déle používat. Potenciál má v budoucnu i pro automobilový a elektrárenský průmysl, všude tam, kde se používají drahé komponenty ze speciálních kovových materiálů, které se potřebují po nějaké době revitalizovat. "My budeme nabízet expertízu pro nalezení nejlepších parametrů pro daný materiál. Komponenty ale vyrábět nebudeme," vysvětlil Mocek.

Z výzkumných institucí, které v Česku v posledních letech s využitím evropských peněz vznikly, představuje HiLASE ve svém oboru světovou špičku, uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "To znamená ne skvělé pracoviště v rámci českého a evropského prostředí, ale je to instituce v rámci celosvětového kontextu. Proto jsme dnes hovořili o průlomovém, nejsilnějším paprsku na světě," zdůraznil Špicar.

Laser Bivoj po tři roky navrhovali a konstruovali Britové v Central Laser Facility (CLF). Podle Mocka to nebylo jednoduché, stejně tak převoz do Břežan. "A znovu ho sestavit a dosáhnout parametrů, které ještě předtím nikdy nebyly na světě dosaženy," popsal. Na konci roku 2015 převezly rozebraný přístroj do Česka dva velké kamiony.

Loni 16. prosince prolomili čeští a britští vědci v HiLASE bariéru jednoho kilowattu, jde podle Mocka o první nanosekundový laser, který tuto hranici překonal. Ředitel britské CLF John Collier dodal, že laser je unikátní také v tom, že používá laserovou keramiku jako aktivní médium a pracuje za velmi nízké teploty, aby měl dostatečný chladící výkon. Je umístěn v laboratoři, kde panují přísné bezprašné a hygienické podmínky.