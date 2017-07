Praha - Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) vyhlásí v pondělí v kraji kvůli africkému moru prasat (AMP) takzvaný stav nebezpečí. Požádal ho o to po jednání s odborníky ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tento mimořádný stav má umožnit zamořené území lépe chránit a zabránit tomu, aby se nakažení divočáci nedostali z ohniska nákazy. Čunek večer ČTK řekl, že jedním z opatření proti šíření nemoci bude zákaz pro zemědělce sklízet úrodu.

"Uděláme vše pro to, abychom udrželi prasata v tom území, což se nepodaří, když tam nebudou mít co žrát," uvedl hejtman. Jurečka uvedl, že se zvažuje i zákaz vstupu na dotčené území.

Video: Vyjádření Jurečky k africkému moru prasat 28.07.2017, 18:29, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

Cílem opatření je infikovaná zvířata v lokalitě udržet, řekl ministr novinářům. Lokalita zhruba 20 kilometrů čtverečních bude oplocena elektrickým ohradníkem. "Mimořádný stav nám umožní, abychom ohradník mohli instalovat, abychom potom v součinnosti se záchranným systémem, případně s policií nebo armádou je mohli kontrolovat. Proto to potřebujeme," dodal Jurečka.

Čunek během dne jednal s centrálními úřady o detailech vyhlašovaných opatření. V podobných případech, kdy nejde o ohrožení života ani zdraví lidí, by však podle něj měla o této věci rozhodovat vláda, nikoli kraj. "Vláda ale údajně zasedá až 21. srpna. Když se neumí sejít kvůli tak vážné věci, tak to uděláme my," řekl ČTK Čunek.

Jurečka uvedl, že informoval premiéra Bohuslava Sobotku, ministra vnitra Milana Chovance (oba ČSSD) a ministra obrany Martina Stropnického (ANO) s tím, že zřejmě bude potřebovat součinnost těchto dvou resortů.

Státní veterinární správa eviduje k dnešku 113 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy zatím prokázaly virus u 67 kusů. "Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 36 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době deset vzorků," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V oblasti s intenzivním odlovem na Moravě bylo k dnešnímu dni uloveno 871 divokých prasat. Nejvíce - 229 - v okrese Uherské Hradiště.

Myslivci o minulém víkendu rozmístili pachové ohradníky kolem území zamořeného africkým morem prasat na Zlínsku. Mají zabránit šíření nemoci. Lemují silnici z Lukova do Fryštáku a dále přes Zlín, Lípu, Slušovice do Hrobic v celkové délce asi 40 kilometrů. Myslivci jich měli k dispozici na 12.000. Do ohradníků musí doplňovat účinnou látku.

Stav nebezpečí je nejnižší z tříškálové stupnice krizových stavů, který mohou úřady vyhlásit v reakci na mimořádnou událost. V závažnějších situacích se vyhlašuje nouzový stav a stav ohrožení státu. Stav nebezpečí může podle ministsterstva vnitra platit při živelní pohromě, ekologické nebo průmyslové havárii, nehodě nebo jiném nebezpečí, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek či životní prostředí, a kdy už nestačí běžná činnost úřadů a integrovaného záchranného systému. Může ho vyhlásit hejtman kraje, v případě Prahy primátor, a to na maximálně 30 dnů. "Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády," uvádí vnitro.