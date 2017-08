Zlín - Poprvé v historii zlínské zoologické zahrady se podařilo rozmnožit pět druhů supů v jednom roce. Letos se vylíhlo devět mláďat, čtyři supi bělohlaví, dva supi Rüppellovy a jeden sup mrchožravý, hnědý a himálajský. Zahrada tak patří k nejúspěšnějším chovatelům supů nejen v Evropě, ale na celém světě, řekla dnes novinářům mluvčí zoo Romana Bujáčková. Odchovy supů jsou podle ní velmi náročné.

"Jsou to ptáci, kteří jsou na odchov jedni z nejhorších, jsou velice nervózní, nejsou to příliš dobří rodiče. Do chovu vždy zasahujeme, je to složitý proces," řekl ČTK zoolog Václav Štraub, podle kterého byl dosud největší úspěch odchov pěti supů tří druhů v jednom roce.

U supů, kteří patří ve volné přírodě k velmi ohroženým druhům, je vždy žádoucí, aby zahrada získala dvojnásobné množství vajec. První snůšku proto ošetřovatelé odebírají a přijde pak druhá. Zahrady si poté navzájem nabízí chovné páry, pokud mají mláďata nebo vejce navíc. Umělý odchov je u supů nežádoucí.

Například jedno mládě, které se letos vylíhlo, vyrůstá u náhradních rodičů v ústecké zoo. "Vejce vypadalo velmi nadějně, už 14 dní před vylíhnutím jsme se domlouvali, pod jaký rodičovský pár půjde, putovalo do ústecké zoo, vše se povedlo, mládě tam velmi dobře prospívá," řekl Štraub.

Mláďata nyní sežerou zhruba kilogram masa denně, dostávají telecí, skopové nebo potkany. U rodičů by měla zůstat co nejdéle, jak je tomu v přírodě.

Tři supi bělohlaví zamíří do Bulharska, kde budou vypuštěni do volné přírody. Zlínská zoo je do projektu, který navrací ptáky do přírody, zapojena delší dobu, předala tam už pět supů, jednoho také do Itálie. "Navíc reintrodukovaná samička, která od srpna 2013 brázdí nebe v bulharském pohoří Stara Planina, v letošním roce snesla své první vejce. Bylo to tak první zahnízdění supů v Bulharsku po 50 letech. Vejce ochranáři sice odebrali a mládě po vylíhnutí umístili pod náhradní rodičovský pár, ale i tak je to velký úspěch," uvedla Bujáčková.

Supů ve volné přírodě ubývá. "Používání veterinárního přípravku Diclofenac mělo katastrofický vliv především na tři druhy asijských supů, jejich počty poklesly o 99 procent. Zákaz používání tohoto veterinárního léčiva přispěl ke stabilizaci situace, návrat na původní stavy supů bude ale velmi pozvolný. Nyní se problém přesunul do Afriky, kde je ohroženo sedm z 11 druhů supů. Hlavní příčinou jsou záměrné otravy mršin pytláky a používaní pesticidů v zemědělství," uvedla Bujáčková.