Zlín - Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat opiček kotulů veverovitých. Zahrada má tři skupiny kotulů. Důležité je, že poprvé se jedno mládě narodilo ve skupině sestavené z takových outsiderů, kteří byli ve skupinách vytlačováni, tady byl první porod, první mládě, samice se o něj dokonce velmi pěkně stará, řekl dnes ČTK zoolog Kamil Čihák.

V nově vytvořené skupině je šest samic a jeden samec, zahrada chová celkem přes 40 kotulů. "Sestavení nové skupiny je problém, samice jsou dost soudržné. Pokud chceme zařadit do skupiny nového samce, tak je to obvykle problém, ne vždy ho přijmou, snaží se ho naopak vytlačit. Proto jsme moc rádi, že tady fungují samci a reprodukce běží, není to tak jednoduché," uvedl Čihák. V jedné skupině letos samice, která dosud nerodila, dala své mládě jiné samici. "Moc po porodu nevěděla, co s mládětem dělat, tak ho dala jiné samici. Ta pak vozila na zádech dvě mláďata," uvedl Čihák.

Mláďata se narodila na začátku léta. "V prvé řadě sají od matek, začínají žrát tak kolem druhého měsíce, kdy se začínají rozkoukávat, ale mléko od matek je pořád základ," uvedla ošetřovatelka Ivana Jakšičová. Dospělí dostávají zeleninu, ořechy, ovoce, speciální granule pro opice, hmyz, kuřecí vařené maso a vařená vejce. Pokud jsou mláďata samičky, obvykle zůstávají ve skupině, pokud to jsou samci, poputují do jiných zahrad.

Kotul veverovitý je menší žlutohnědá opička, pro návštěvníky zoo je atraktivní svou činorodostí. Zajímavostí kotula veverovitého je například to, že jeho mozek je v poměru k tělesné hmotnosti zhruba dvakrát větší než u člověka. Nejvyvinutější jsou ovšem ty části, které zodpovídají za koordinaci pohybu, zatímco stupněm zvrásnění mozkové kůry za jinými opicemi zaostává. Kotulové byli prvními primáty v kosmu. Zlínská zahrada je chová od roku 1999.