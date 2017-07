Zlín - Kovové, dřevěné i plastové hračky nebo nafukovací hračky z produkce napajedelské Tatry jsou ode dneška k vidění ve zlínském kulturním institutu Alternativa. Začala tam výstava nazvaná Retrohrátky. Představuje staré a designově zajímavé hry a hračky, které se ve stejném či podobném stylu dosud vyrábí, řekla dnes ČTK pořadatelka Věra Stojarová.

"Téměř všechny tyto hračky se stále vyrábí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších technologií," uvedla Stojarová. Návštěvníci tak mohou porovnat původní a nové hračky, připravena je řada hracích koutků i informace o historii daných firem a výrobě hraček.

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout například oranžové plastové auto Tatra, postavičky Igráček nebo staré karty. Nechybí ani různé hry, mimo jiné i Dostihy a sázky. "Autorem je Ladislav Mareš, který hru vymyslel před více než 30 lety. Popularitu mu tehdy zajistilo Rudé právo, které hru odsoudilo s poukazem na kapitalistické praktiky. Účinek to však mělo opačný, prodej šel tehdy strmě nahoru. Inspirací mu byla hra Monopoly," uvedla pořadatelka.

Děti i dospělí mohou vyzkoušet kovové natahovací hračky, skládačky, nechybí ani známá "céčka". "Už téměř 40 let je vyrábí Rudolf Chmela se svou ženou v domácí dílně v Hradci Králové. A mají stále úspěch, barevná céčka vyvážejí i do USA. Céčka vyrábí spíš z nostalgie a pouze na zakázku. Domácí výroba má své zvláštnosti. Ve dvou zakoupených baleních nejspíš najdete odlišný počet céček. Domácí manufaktura se totiž musí obejít bez dávkovacích strojů, které by do balíčku vždy napočítaly stejný počet céček. Správná dávka se jednoduše naměří hrníčkem," řekla Stojarová.

Vystavena je také část sbírky historických hraček zlínské sběratelky Pavly Hradilové a nafukovací hračky Fatry, které se vyráběly v polovině minulého století, autorkou byla designérka Libuše Niklová.

Výstava potrvá do 25. srpna.