Díla českých umělců konce 19. století a první poloviny 20. století představí výstava nazvaná Velikáni českého umění, která začne 24. dubna v prostorách Filmového uzlu ve Zlíně. Výstava nabídne více než sto uměleckých děl včetně originálů Františka Kupky, Josefa Čapka, Mikoláše Alše nebo Emila Filly, řekl dnes novinářům jeden z kurátorů výstavy Pavel Chmelík. Výstavu pořádá Galerie Artrium u příležitosti stoletého výročí republiky, potrvá do 24. června. Na snímku z 23. dubna 2018 je Dana Podhajská z Galerie Artrium předvádí obraz Dáma s konvalinkami od Josefa Čapka.

Díla českých umělců konce 19. století a první poloviny 20. století představí výstava nazvaná Velikáni českého umění, která začne 24. dubna v prostorách Filmového uzlu ve Zlíně. Výstava nabídne více než sto uměleckých děl včetně originálů Františka Kupky, Josefa Čapka, Mikoláše Alše nebo Emila Filly, řekl dnes novinářům jeden z kurátorů výstavy Pavel Chmelík. Výstavu pořádá Galerie Artrium u příležitosti stoletého výročí republiky, potrvá do 24. června. Na snímku z 23. dubna 2018 je Dana Podhajská z Galerie Artrium předvádí obraz Dáma s konvalinkami od Josefa Čapka. ČTK/Omelka Josef

Zlín - Díla českých umělců konce 19. století a první poloviny 20. století představí výstava nazvaná Velikáni českého umění, která začne v úterý v prostorách Filmového uzlu ve Zlíně. Výstava nabídne více než sto uměleckých děl včetně originálů Františka Kupky, Josefa Čapka, Mikoláše Alše nebo Emila Filly, řekl dnes novinářům jeden z kurátorů výstavy Pavel Chmelík. Výstavu pořádá Galerie Artrium u příležitosti stoletého výročí republiky, potrvá do 24. června.

"Do jedné plochy jsme soustředili to nejlepší, co české galerie, muzea a soukromí sběratelé mohou nabídnout," uvedl Chmelík. Díla podle něj mají hodnotu desítek milionů korun.

K vidění bude například raná figurální malba Františka Kupky Norské vidění. "Původně měla odjet na autorovu výstavu do Paříže. S ohledem na mimořádné výročí, které si Česko letos připomíná, však majitel obrazu na poslední chvíli rozhodl, že dílo ponechá doma a raději jej nabídne české veřejnosti," řekla kurátorka Michaela Orbesová.

Vystaven bude také oboustranný obraz Josefa Čapka. "Bude instalován tak, aby byl viděn z obou stran, zavěšený v prostoru, jako by levitoval," uvedla Orbesová. Lidé uvidí také olejomalbu Krajina z bojiště Otakara Nejedlého. "Mimořádná je i málo známá kolekce olejomaleb z volné tvorby Zdeňka Buriana nebo sbírka obrazů moravských Mařákových krajinářů. Kurátoři se rozhodli záměrně prezentovat dílo moravských krajinářů vzhledem k lokaci výstavy. Je to Roman Havelka, Stanislav Lolek a Alois Kalvoda," uvedl Chmelík.

Nechybí ani díla Maxe Švabinského, vystaveno je například plátno Žlutý slunečník - léto. "Jde o rozměrné, více než dvakrát dva metry velké plátno, které bylo veřejnosti doposud představeno pouze jednou, a to v Jízdárně Pražského hradu na výstavě českých impresionistů loni na podzim," řekla Orbesová.

Součástí výstavy jsou i bronzové plastiky Quida Kociána, Emila Filly, Jana Štursy, Františka Bílka a Otto Gutfreunda. Vývoj republiky shrnují dokumentární panely. Promítán bude také archivní dokument o posledním roce života T.G. Masaryka. Výstavu doprovází hudba Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka. Uskuteční se také besedy s historiky.