Berlín - Jednou z největších atrakcí - a to doslova - které čekají na návštěvníky světové výstavy k 500. výročí zahájení reformace, jež v sobotu začala ve Wittenbergu, je obrovské panorama tohoto východoněmeckého města. Martina Luthera, který stál na začátku reformace, když podle legendy přibil svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu, zobrazuje v několika scénách jeho života, a to nejen v pozitivním světle.

"Tohle umělecké dílo má výšku 15 metrů, obvod 75 metrů a váží 1,5 tuny," říká uprostřed obrovského kruhového panoramatu středověkého Wittenbergu jeho provozovatel Camilo Seifert.

Dílo v Německu působícího umělce s íránskými kořeny Yadegara Asisiho vznikalo řadu měsíců v podstatě jako jedna velká koláž. Asisi nejprve ve filmových studiích v Babelsbergu nafotografoval jednotlivé postavy a scény, které pak jeho tým v počítači komponoval. "Každý kámen, kus země nebo nebe, každý strom byl někde ve skutečnosti fotografován," zdůrazňuje Seifert.

Výsledkem je více než tisíc metrů čtverečních velké plátno, které ukazuje Wittenberg v časovém období zhruba 35 let - začíná na konci 15. století, pokračuje přes začátek reformace v roce 1517 a končí zhruba o deset let později.

Hned první scéna, kterou - stejně jako celé dílo - je možné si prohlédnout i ze zvýšené platformy, ukazuje dlouhou frontu lidí čekajících na to, aby si mohli koupit církevní odpustky. To pobouří mladého mnicha Luthera, který jednomu manželskému páru odpustek vytrhne. "Co to tam máte? Dejte to sem. To odporuje boží vůli," hřímá.

V ústřední scéně je vidět Luthera, jak diskutuje s univerzitními profesory a mnichy o nutnosti reformy církve a svých 95 tezích, které jeho asistent přibil na dveře zdejšího kostela. "Jestli se to stalo, tak to určitě neudělal sám. Byl univerzitním profesorem a měl určitě někoho, koho by poslal, aby to udělal," říká Seifert o tezích, které se údajně 31. října 1517 objevily na dveřích kostela.

Závěrečná třetina panoramatu přibližuje následky reformace, například přístup širších vrstev ke vzdělání. Na obzoru už ale zároveň hřmí, což je předzvěst nadcházejících náboženských válek. Tato část panoramatu také ukazuje Luthera jako člověka, kterému byl přinejmenším zcela lhostejný osud Židů. Dvojice vojáků vyvádí z Wittenbergu Žida a Luther, který je nechvalně proslulý svými tvrdě protižidovskými výroky, se ani nezastaví, natož aby mu pomohl.

Panorama, v němž se za doprovodu hudby každých asi deset minut střídá den a noc, bude ve Wittenbergu, který leží dvě a čtvrt hodiny jízdy autem od českých hranic, k vidění i po skončení světové výstavy, a to až do roku 2021. Vstupné pro dospělého přijde na 11 eur (zhruba 290 korun).