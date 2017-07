Londýn - Wimbledonský centrkurt měl dnes zataženou střechu, v Londýně přitom panují celý týden parna. Důvodem zakrytí kurtu bylo právě horko, aby tráva pod spalujícími paprsky příliš nevysychala.

Střecha nad centrkurtem byla z jiného důvodu než kvůli dešti zavřena po dvou letech. Pořadatelé ji roztáhli před zápasem domácí Heather Watsonové s Běloruskou Victorií Azarenkovou a znovu ji nejspíš zavřou v pondělí, na kdy jsou pro změnu hlášeny přeháňky.

Travnaté dvorce v All England Clubu jsou každoročně tématem diskusí. Letos se aktéři třetího grandslamu opakovaně podivovali, že přilehlé tréninkové kurty v Aorangi byly výrazně rychlejší než hrací dvorce. Shodli se, že to tak nebývalo.

Kristina Mladenovicová kritizovala povrch na osmnáctce po prohře s Američankou Alison Riskeovou. Francouzka několikrát upadla a obě soupeřky trávu popsaly jako příliš kluzkou. Organizátoři ale kurt označili za "normálně hratelný".

Český tenista Tomáš Berdych vysvětlil, že povrch za základní čarou klouže, protože se tráva v horku láme a zůstává ležet na tvrdém podkladu. "Je to jako běhat po seně. Je to dost kluzké a náročné na pohyb. Nemůžete být vyblázněný a zabírat na sto procent, protože vám to ujede. Je to o zkušenostech," řekl.

Podle Berdycha je otázkou jednoho dvou dnů, než bude vše bez problémů. "Až se tráva vzadu úplně vydře a zůstane jen vyběhaný zbytek, tak to bude dobrý," řekl finalista Wimbledonu z roku 2010, který v slavném klubu hraje už počtrnácté.

Petra Kvitová i Karolína Plíšková se od prvního kola shodovaly, že je tráva pomalá. "Hrálo se hodně výměn, což mi nepomáhalo," řekla Plíšková po prohře ve 2. kole.

Devítinásobná vítězka turnaje Martina Navrátilová naproti tomu nemá dojem, že by povrch byl výrazně pomalejší než jindy. Všimla si spíš, že míče odskakují nízko. "Řezaný údery letos opravdu platí. Roger Federer se bude hodně usmívat," jmenovala Navrátilová švýcarského sedminásobného vítěze turnaje, který čop umí používat.