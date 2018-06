Praha - Ve výstavbě je nyní téměř 200 kilometrů nových silnic. Kilometr dálnice stojí 152 milionů korun, což je o 55 procent méně než před deseti lety. Za uplynulé čtyři roky stát vydal na dopravní výstavbu celkem 385 miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli premiér v demisi Andrej Babiš a ministr dopravy Dan Ťok (oba ANO). Babiš nevyloučil, že Ťok bude pokračovat i v nové vládě, terou by mělo sestavit hnutí ANO se sociálními demokraty s podporou komunistů. Ministr dříve uváděl, že necítí podporu ANO v kauze mýtného tendru, proto nechtěl pokračovat.

Dnes Babiš řekl, že Ťoka v mýtu podporuje. Nicméně současně uvedl, že jeho podporu má například i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který chce skončit v politice. Ťok se podrobněji vyjádřit odmítl.

V polovině května Ťok řekl, že už nechce být ministrem v příští vládě, mimo jiné kvůli stupňujícím se požadavkům komunistů. Navíc v té době cítil slabou podporu od hnutí ANO v prosazování tendru na výběr mýta. V rozhovoru pro ČTK tehdy uvedl, že zvažuje i odchod ze Sněmovny, kam byl zvolen v říjnových volbách. Dodal, že se své rozhodnutí revidovat nechystá. "Muselo by se něco zásadního stát, kdyby premiér chtěl a přišel s tím, že podpora v mýtu bude zcela zásadní, protože tady jde o tu podporu, můžeme se o tom bavit, ale vůbec to nepředpokládám," konstatoval. K Ťokovi mají výhrady komunisté i sociální demokraté.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v květnu zrušil, zatím nepravomocně, současný tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Ministerstvo dopravy v tendru vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun měla deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Soutěže se účastnily ještě současný provozovatel Kapsch, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Ministerstvo dopravy nyní řeší náhradní varianty řešení mýtného systému.

Ke snížení cen vedl zejména konkurenční boj stavařů. Letos má zahajování nových staveb pokračovat, připravena je výstavba více než 150 kilometrů nových silnic. Vláda je kvůli pomalé výstavě a opravám silnic dlouhodobě terčem kritiky.

Podle loňské prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byla výstavba dálnic v letech 2013 až 2017 velmi pomalá a ani v příštích letech příliš nezrychlí. Státem daný termín dokončení dálniční sítě v roce 2050 při současném tempu nelze podle NKÚ stihnout. Současná vláda v demisi slibovala v programovém prohlášení do čtyř let otevřít 110 kilometrů nových dálnic, ročně 27,5 kilometru. Podle NKÚ je ale reálné tempo 17 kilometrů ročně.

Hlavním problémem jsou podle předsedy vlády zejména průtahy při přípravě nových staveb. "Musíme se hlavně zaměřit na urychlení výstavby, celá základní dálniční síť už měla dávno stát," řekl. Dodal, že vedle složitých výkupů pozemků zdržují stavby také ekologičtí aktivisté. Ke zrychlení by podle něj měla pomoci novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Mimo jiné zavádí institut tzv. mezitímního rozhodnutí, stavba by tak mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Novela se projednává v Poslanecké sněmovně.

Podle statistik ministerstva dopravy stál kilometr dálnice před deseti lety 342 milionů korun. Snížení cen bylo důsledkem především zvýšeného zájmu stavebních firem o zakázky. Stavaři tak v rámci konkurenčního boje svými nabídkovými cenami postupně snižovali ceny dolů. V současné době jsou však podle Babiše stavební společnosti na hranici svých kapacit. a další zlevňování už neočekává.

Babiš se vyjádřil také k dálnicím směřujícím do Rakouska. Podle něj by Česko mohlo mít dálniční napojení s Rakouskem nejpozději do roku 2025. Nejdál je v současnosti dostavba jihočeské dálnice D3. Konkrétně jde o 19kilometrový úsek z Bošilce do Borku, který by měl být dokončen v příštím roce. Ještě letos ministerstvo plánuje začít se stavbou dvacetikilometrového obchvatu Českých Budějovic. Podle ministerstva dopravy by měla být hotova do roku 2022. Na tyto stavby by pak měly navázat tři zbývající úseky o celkové délce 24 kilometrů až k hranicím s Rakouskem.

Rakousko je se stavbou dálnic k českým hranicím podstatně rychlejší. Dálnici A5, která vede k Mikulovu, schází posledních devět kilometrů. Ty chtějí Rakušané dostavět do dvou let. Dříve by mělo být hotové i rakouské napojení na jihočeskou D3.

Letos má ministerstvo dopravy v plánu otevřít 40 kilometrů nových dálnic a silnic prvních tříd. Půjde například o čtyři zmodernizované úseky dálnice D1 a úsek D7.