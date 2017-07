V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje 16. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock. Na snímku jsou fanoušci německé skupiny Edguy.

V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje 16. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock. Na snímku jsou fanoušci německé skupiny Edguy. ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Ve Vizovicích na Zlínsku dnes končí patnáctý ročník hudebního festivalu Masters of Rock. Přehlídku, která začala ve čtvrtek, navštívilo 25.000 návštěvníků z 38 zemí světa. Pořadatelé hodnotí letošní ročník jako velmi úspěšný. Fanouškům se představila řada úspěšných kapel jako je švédská Sabaton, německá legenda Running Wild či Kreator. Mnohá vystoupení byla zcela unikátní. Přehlídka se obešla bez větších problémů, několik incidentů však řešila policie. Patřily mezi ně především četné krádeže.

"S letošním ročníkem jsme velice spokojeni, všichni umělci dorazili, vyšlo nám krásné počasí a spokojeni byli především fanoušci. O zajímavosti a atraktivitě festivalu svědčí fakt, že vstupenky byly vyprodány již měsíc před jeho zahájením, což nemá žádný jiný letní festival. Atraktivní byl festival nejen pro fanoušky z ČR, ale i ve světě. Lístky jsme posílali do 38 zemí světa," řekl dnes ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Podle něj se na festivalu odehrála zcela ojedinělá vystoupení, příkladem bylo vystoupení švédské kapely Sabaton v doprovodu zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, které sklidilo obrovské ovace. Pořadatelé udělali fanouškům radost také tím, že se jim po 25 letech podařilo dostat do Česka německou legendu Running Wild. "Nebylo to lehké, pracovali jsme na tom osm let," podotkl Daron. O nejdivočejší show se na přehlídce postarala německá trash metalová kapela Kreator, kvůli jejich nabité technice museli pořadatelé nechat vyztužit i konstrukci střechy. "V publiku doslova rozpoutali peklo," doplnil Daron.

Ze zahraničních fanoušků ve Vizovicích převládali Němci a Slováci. Do Vizovic dorazilo také 80 akreditovaných zahraničních novinářů přes Norsko, Anglii, Švédsko až po maďarská hudební média. "Publicita festivalu tak byla po celé Evropě," dodal Daron.

Festival se však neobešel bez incidentů. Z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví obvinila policie čtyřiatřicetiletého cizince, který v pátek časně ráno ohrožoval plynovou pistolí návštěvníky. Před hlavním vchodem do areálu nakonec došlo k výstřelu. Hrozí mu až tři roky vězení, řekla policejní mluvčí Lucie Javoříková. Policisté se zabývali také četnými krádežemi věcí ve stanech. "Takové věci bohužel nejsme schopni ovlivnit. Na druhou stranu se fanoušci k sobě chovali férově a hezky. Například jeden z nich odevzdal naditou peněženku se zhruba 15.000 korunami, majitele jsme našli podle občanky," doplnil Daron. Kromě krádeží řešili policisté také několik případů řidičů pod vlivem alkoholu ale i drog.

Masters nabídl celkem čtyři desítky kapel, téměř 20 z nich na festivalu vystoupilo poprvé. O závěrečný festivalový den se postarala například německá skupina Varg, tuzemská stálice Kreyson v čele s Láďou Křížkem nebo tříčlenná německá heavymetalová formace Rage. Fanouškům se představil i zpěvák Dee Snider s hity jeho domovské kapely Twisted Sister. Letošní 15. ročník festivalu uzavře americký zpěvák Vince Neil, kterého fanoušci znají především díky jeho působení v hardrockové kapele Mötley Crüe.