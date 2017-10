Valdice (Jičínsko) - V nejtěžší české káznici ve Valdicích na Jičínsku bude moci v nadcházejících sněmovních volbách jít k volebním urnám zhruba 980 vězňů z celkem asi 1110 odsouzených. ČTK to řekla mluvčí věznice Eva Francová. Volební účast ve věznici bývá nadprůměrná. Při posledních volbách v roce 2013 hlas odevzdalo asi 75 procent vězňů oprávněných volit. Celostátní průměr volební účasti byl 59 procent.

Právo volit pro vězně není nijak omezeno a voleb se mohou zúčastnit odsouzení, kteří jsou občany České republiky, je jim více než 18 let a mají platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. "Pokud nějaký odsouzený toto nesplňuje, není volební komisí připuštěn k volbám," uvedla Francová.

Ve věznici budou zřízeny dvě volební místnosti a volby by měly začít, stejně jako v celé zemi, v pátek 20. října ve 14:00. "Předpokládáme, že všichni, kdo budou mít zájem volit, stihnou odvolit již v pátek," uvedla mluvčí. Vězni z části s nejpřísnějším režimem do volební místnosti chodit nebudou, na jejich celách je obejdou členové okrskové volební komise s přenosnou urnou. Vězně z ostatních míst budou do volebních místností navádět dozorci.

Věznice ve Valdicích od roku 1857 sídlí v někdejším kartuziánském klášteře, celý komplex má rozlohu téměř deset hektarů. Trest si ve Valdicích odpykávají i doživotně odsouzení. Zhruba 40 procent valdických vězňů je zaměstnaných, například na broušení litiny či práci s kartonem, ale také ve vnitřních provozech věznice, třeba v prádelně či kuchyni.