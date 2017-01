Praha - Ve většině regionů Česka včetně hlavního města byla ve čtvrtek a dnes vyhlášena smogová situace. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavých částic v ovzduší. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na Třinecku platí i takzvaná regulace, kdy musí některé podniky omezovat výrobu. Regulace bude možná vyhlášena i v dalších oblastech. Nemocní a starší lidé nebo děti by se měli při pobytu venku vyvarovat větší námahy a řidiči by neměli vyjíždět, pokud to není nutné.

Již ve čtvrtek vyhlásili meteorologové smogovou situaci v Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a Středočeském kraji, části Moravskoslezského kraje a v Praze. Během dnešního rána přibyly také Plzeňský a Zlínský kraj, zbytek Moravskoslezského kraje a Brno. Situace platí do odvolání. V Moravskoslezském a Zlínském kraji platila po několik dní smogová situace i v minulém týdnu.

Smogová situace je vyhlašována, když 12hodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. Dnes kolem 08:30 se i průměrná koncentrace PM10 za 24 hodin pohybovala na většině meteorologických stanic v dotčených regionech kolem 100 mikrogramů a dosahovala jí i na části stanic v krajích, kde zatím smogová situace není.

Při smogové situaci doporučuje ČHMÚ, aby lidé více využívali městskou hromadnou dopravu a nevyjížděli auty, pokud to není nutné. Řidiče k tomu dnes vyzval i pražský magistrát. Emise ze spalovacích motorů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích prachu. V oblastech, kde je vyhlášena také regulace, musí navíc omezit výrobu některé podniky, třeba teplárny, spalovny, cementárny či hutě.

Regulace byla dnes vyhlášena zatím jen na Třinecku v Moravskoslezském kraji, který patří k oblastem s nejhorším ovzduším v Evropě. Kvalitu ovzduší v kraji kromě průmyslu výrazně ovlivňují také doprava, topení v domácnostech či škodliviny, které vítr přináší ze sousedního Polska. Podle meteorologů hrozí nyní vyhlášení regulace i v Praze nebo Pardubickém a Středočeském kraji.

Lidé by se měli podle meteorologů za smogové situace vyvarovat při pobytu venku větší fyzické zátěže, což platí hlavně pro nemocné, starší lidi nebo děti. "Vyhlášení smogové situace je upozornění, že koncentrace poletavého prachu dlouhodoběji překračuje určité hranice. Aby lidé věděli, že ovzduší není úplně v pořádku, a ti, co jsou na to citliví, se zbytečně nepřepínali, nesportovali a podobně. A aby třeba i paní učitelky z mateřských škol nechodily s dětmi zbytečně ven," řekl ČTK Robert Skeřil z brněnského pracoviště ČHMÚ.

Smogové situace se často objevují za horkých a suchých letních dní, mnohdy kvůli výskytu přízemního ozonu v oblastech s vysokou koncentrací výfukových plynů. Smog se ale objevuje i za mrazivého počasí, kdy slabé proudění vzduchu a inverzní teplota vytvářejí podle ČHMÚ podmínky pro hromadění znečištění v blízkosti zemského povrchu. "Všechno to sedí při zemi, a jak je sníh, není vítr a je hodně jasná obloha nad smogem, tak těžký studený vzduch sedí ve vymražené kotlině," uvedl Ivo Bohmann z plzeňské pobočky ČHMÚ.