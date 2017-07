Zpěvák a bubeník David Koller vystoupil se skupinou Jasná Páka 28. července v libereckém Vesci na jubilejním 25. ročníku hudebního festivalu Benátská!. Festival potrvá do 30. července.

Liberec - V areálu v libereckém Vesci pokračuje 25. ročník hudebního festivalu Benátská!. Čtvrteční Večírek pro nedočkavé přes deštivé počasí přilákal několik tisíc návštěvníků. Mezi vrcholy dnešního programu bude patřit koncert Teamu s Paľem Haberou, Jasné páky s Davidem Kollerem a skupiny Alice s jejich nejslavnějším frontmanem Danem Bártou.

"Máme letos nejlepší předprodeje za poslední roky. Kvůli tomu jsme navýšili i kapacitu kempů," uvedl ředitel festivalu Pavel Mikez. V minulých letech festival přilákal přes 15.000 návštěvníků. Letos předprodeje napovídají, že by jich mohlo dorazit ještě více.

V odpoledním programu se dnes mimo jiné se svou novou kostýmovou show představila rokenrolová kapela Doctor PP, jejíž zpěvák Petr Pečený je zároveň spolumajitelem festivalu. Nabídla i několik nových písní včetně singlu Bicáky, Tricáky, Kokosáče z připravovaného alba, které by mělo vyjít příští rok na jaře. "Já to beru tak, že si odpočinu. Je to ta hodina, kdy mě nikdo neotravuje a nikdo mi nemůže zavolat. Každý rok uvažuju o tom, že bych nehrál, protože mám na festivalu spoustu práce, ale pak si říkám, že Doctor PP sem patří," řekl ČTK Pečený.

Vystoupení Teamu bude výjimečné tím, že slovenská kapela absolvuje v létě pouze tři koncerty. "Přijedeme s největšími hity a společně s fanoušky se pobavíme a oslavíme festivalové výročí. Vlastně to bude poslední tečka za naším turné," uvedl Habera. Na stejném pódiu kromě něj dnes vystoupí i Kamil Střihavka, Mig 21 nebo Alice s někdejším frontmanem Danem Bártou. "Alice s Danem Bárou vystupuje na festivalech pouze jednou ročně a v roce 2017 jejich výběr padl právě na Benátskou!" řekl Mikez.

Mezi očekávané koncerty bude večer bezesporu patřit i v jediné letošní vystoupení Jasné Páky s Davidem Kollerem. "Neplánujeme žádnou speciální estrádu, chceme si to prostě užít," vzkázal frontman Michal Ambrož.

Příznivci tvrdších žánrů pak kromě Dogy, Harleje, Alkeholu, Root nebo Törru čekají i na nový Kreyson MMXVII. v čele s Láďou Křížkem. Upoutá už svým mezinárodním složením s americkým bubeníkem Mikem Terranou a kytaristou Rolandem Grapowem.

Nehodu měla ve čtvrtek cestou z festivalu kapela Wohnout. Jejich dodávka se poblíž veseckého areálu střetla s autobusem. Míra zavinění se vyšetřuje. "Až na pár drobných šrámů a pár stehů jsme v pohodě a bez následků," napsala kapela na facebook.

Hlavní hvězdou letošního ročníku, který se koná do 30. července, budou Status Quo. Britská kapela zahraje v Liberci v sobotu krátce poté, co obsadila 25. místo mezi koncertně nejžádanější stovkou světových kapel, kterou vyhlašuje obchodní publikace Pollstar.

V areálu s pěti pódii do nedělního rána vystoupí několik desítek tuzemských i zahraničních interpretů. Ze zdravotních důvodů se z avizované účasti na festivalu omluvili Aleš Brichta a Wabi Daněk. Více informací se nachází na www.benatska.cz.