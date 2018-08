Velká Bystřice (Olomoucko) - S nadčasovým designem vstoupil do sféry pohřebnictví třiapadesátiletý Jiří Ďuriš z Olomouce, který se rozhodl rozšířit nabídku na trhu o zcela nový typ celodřevěných rakví. Výroba se rozjíždí v dílně truhláře Pavla Bregina ve Velké Bystřici a již brzy jejich katalogy s atypickou podobou moderních rakví dostanou pohřební služby. Na počátku byla diplomová práce a poté úspěchy na designových výstavách, které nakonec přiměly designéra k tomu, aby nápad dotáhl do konce. Rakve pojmenoval Optimistic coffin a nesou motto Pro milovníky designu až za hrob!

"Naše rakve jsou optimistické, byť je to protimluv. Samotný akt posledního rozloučení je samozřejmě smutný, ale myslím si, že vnést optimismus někam, kde to vlastně není vůbec obvyklé, se mi nakonec svým způsobem podařilo. Nový design by měl mírnit utrpení pozůstalých a dělat z traumatizující události posledního rozloučení hluboce lidský, osobní a hlavně důstojný rituál. A zpětné reakce lidí jsou opravdu velice pozitivní," řekl ČTK designér Jiří Ďuriš.

Autor nápadu má za sebou více než dvacetiletou praxi grafického designéra a "přehozením z 2D do 3D" se mu prý splnil životní sen. Na počátku byla jeho netradiční bakalářská práce v oboru průmyslového designu na Univerzitě Tomáše Bati, pro kterou návrh rakve v designovém moderním stylu vyhotovil. V tématu poté pokračoval a v diplomové práci přidal hřbitovní lavičku ve tvaru obláčku.

Optimistické rakve představil před třemi lety na designérské přehlídce Prague Design Week, kde okamžitě vzbudily velkou pozornost, následovaly další výstavy. Zpočátku to bral jako umělecký počin a ani neplánoval, že by se pustil do výroby. Ohlasy jej k tomu nakonec přiměly. Optimisticky laděný vzhled rakví s nepřeberným množstvím barevných kombinací totiž nepůsobí depresivně jako rakve, které se běžně vyrábějí. Moderní vzhled má své kořeny ve funkcionalismu; jeho návrhy pojmenované coffin (anglicky rakev) otevírají designérské možnosti tam, kde by to nikdo nečekal. "Je to paradox. Krematoria jsou nyní už moderní prostory a lidé se v nich pohřbívají v rakvích vycházejících z období baroka," řekl ČTK obchodní zástupce značky Jiří Juráň.

Před samotnou výrobou bylo nutné vyřešit mnoho problémů. Tvůrci kvůli tomu objeli řadu pohřebních společností i krematorií. Kromě rakví vyráběných z ohýbané bukové překližky se nakonec pustili i do frézovaných rakví, čímž rozšířili své možnosti i sortiment. Vyřešit museli například i otázku madel pro jejich nošení i to, aby se rakve vešly do veškerých typů pohřebních aut nebo do kremační pece.

Kromě designových rakví pro dospělé, jejichž cena se pohybuje od 12.000 do 45.000 korun, nakonec Ďuriš stvořil i návrh pro nejmenší rakve. "Strašně dlouho jsem s tím bojoval, sám jsem otcem dvou malých dětí. Nakonec mě přesvědčily příběhy maminek, které musely tuto tragickou záležitost prožít. Litovaly, že Optimistic coffin nebyly na trhu již dříve. Pomohlo by jim to velmi těžkou situaci lépe překonat," dodal designér.

Nový moderní typ rakví vybavený různobarevným polstrováním a voňavými polštářky se už dostává na trh. Tvůrci předjednali jejich objednávky u osmi desítek pohřebních společností v celé republice a zájem je podle jejich slov větší, než čekali. Kromě rakví svou nabídku doplnili i moderními urnami.