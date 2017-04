Praha - Ve věku 88 let dnes dopoledne zemřel po delší nemoci někdejší vynikající útočník Augustin Bubník, mistr světa z roku 1949 a člen Síně slávy českého hokeje. Český svaz ledního hokeje o jeho úmrtí informovala rodina.

Bubník vybojoval v dresu LTC Praha pět extraligových titulů, zlatou medaili na MS získal v roce 1949 ve Stockholmu. O rok dříve se podílel na zisku stříbra na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici. V roce 1950 byl se spoluhráči odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu.

"Český svaz ledního hokeje vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům zesnulého," uvedli zástupci svazu v tiskové zprávě.

Konstruktivní a technicky vyspělý hráč byl po skončení kariéry úspěšným trenérem, v letech 1966 až 1969 vedl i finskou reprezentaci. Stal se tak prvním Čechem, který koučoval zahraniční reprezentační A-tým. V roce 2003 byl uveden do finské hokejové Síně slávy. Do české vstoupil až o pět let později, kdy byla založena.