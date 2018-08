Ve věku 88 let zemřel architekt Stanislav Hubička (na archivním snímku z 13. listopadu 2017).

Praha - Ve věku 88 let zemřel architekt Stanislav Hubička, uvedla Česká televize. Byl posledním žijícím autorem návrhu Nuselského mostu v Praze. Jeho syn Radan Hubička, který je také architektem, ČTK dnešní úmrtí otce potvrdil. Stanislav Hubička byl autorem i budovy bývalého Mezinárodního svazu studentstva v Praze nebo stanice pražského metra Vyšehrad, která leží v pankrácké opěře Nuselského mostu. Zabýval se urbanismem i historickými stavbami. V roce 2011 dostal v rámci ceny Grand Prix architektů Cenu za celoživotní dílo.

Nuselský most je jednou z klíčových staveb pražského dopravního systému, ale také významným technickým a architektonickým dílem. Hubička uváděl, že spolu s dalšími autory vycházeli z toho, že jde o most ve městě, a ne v krajině. Zvolili proto nikoli tradičnější oblouk, ale přímku jako jeho základní linku, která se podle nich snese s charakterem města.

Plány na přemostění hlubokého údolí Botiče vznikaly již počátkem 20. století a konalo se několik architektonických soutěží. Teprve ta z roku 1960 spěla ke stavbě; ovlivnily to i výhody předpjatého betonu, který byl vyvinut během války a začal se v Československu od 50. let používat.

K realizaci byl vybrán až v pořadí třetí návrh inženýrů Jana Vítka a Miroslava Sůry a architekta Roberta Bucháčka. Konečnou podobu upravil Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb (PÚDIS) s hlavním inženýrem projektu Vojtěchem Michálkem, dopravním inženýrem Svatoplukem Kobrou a architektem finálního tvarování mostu Hubičkou. Nuselský most se stavěl od roku 1967 a otevřen byl v roce 1973. Dodnes je jednou z největších staveb z předpjatého betonu v ČR.

Stanislav Hubička vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Praze a v letech 1948 až 1952 Fakultu architektury a pozemního stavitelství. V té době se zaměřoval na funkcionalismus s důrazem na čistotu formy, konstrukci a výrazný výtvarný element v architektuře. Od 50. let minulého století prošel řadou nově vzniklých projektových ústavů, až v závěru zakotvil jako hlavní tvůrčí architekt v PÚDIS, kde se kromě přemostění Nuselského údolí zabýval řešením podpovrchové dopravy v centru Prahy, parkem Folimanka či některými ze stanic metra trasy C.

Stopy jeho práce jsou v centrální části Prahy - zabýval se úpravou Václavského náměstí a jeho uvolněním od tramvajové dopravy a začlenění zelených ploch. Podle jeho návrhu bylo upraveno Smetanovo nábřeží v úseku Národní divadlo - Karlův most, prostor nádvoří Platýz, prostor náměstí Republiky, prostor Alšova nábřeží s vazbou na Karlův most, řešení Letenské terasy s vazbou na úsek Belvederu a osy Pařížské ulice. Věnoval se i řadě územních plánů v Praze.

V 70. letech Hubička vedle Kotěrovy Právnické fakulty a hotelu Intercontinental od Karla Filsaka na rohu Pařížské ulice navrhl a realizoval objekt Mezinárodního svazu studentstva (1974). Následně se zabýval i památkově historickou tematikou, třeba návrhem rekonstrukce Královské cesty v úseku Prašná brána - Karlův most s přechodem do ulice Mostecké. Jednou ze zálib architekta byla orientace na výtvarné dílo v architektuře, a to jak ve veřejném prostoru tak v interiéru.