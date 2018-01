Washington - Ve věku 87 let zemřel americký astronaut John Young. Na svém webu to dnes oznámil Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), podle něhož vesmírný veterán v pátek večer podlehl komplikacím zápalu plic. Vesmírná agentura zesnulého označila za svého nejzkušenějšího astronauta. Jako jediný se zúčastnil šesti kosmických letů. Byl také jediným astronautem NASA, který do vesmíru letěl v rámci programů Gemini, Apollo i raketoplánů.

Young mimo jiné dvakrát přistál na Měsíci. Nejprve v rámci mise Apollo 10 a pak v dubnu 1972, kdy byl velitelem lodi Apollo 16 a jako devátý člověk vystoupil na povrch souputníka Země. Byl také členem posádek prvních pilotovaných letů dvou programů - Gemini a raketoplánů. Do důchodu odešel v roce 2014 po více než čtyřiceti letech práce pro NASA.