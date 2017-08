Ve věku 81 let zemřel 10. srpna básník, překladatel a historik umění Jiří Kuběna (na snímku z 31. května 2011).

Praha/Brno - Ve věku 81 let zemřel básník, překladatel a historik umění Jiří Kuběna. ČTK to sdělili zástupci nakladatelství Host, které jeho dílo vydává. Do roku 1989 Kuběna, vlastním jménem Jiří Paukert, publikoval pouze v samizdatu a exilu. Po roce 1989 se stal kastelánem hradu Bítova, kde léta žil a kde v 90. letech uspořádal několik celostátních setkání českých básníků a kritiků. Spolu s Václavem Havlem, Pavlem Švandou, Violou Fischerovou nebo Věrou Linhartovou patřil ke generaci takzvaných šestatřicátníků.

V 90. letech vydával časopisy Box a Vetus via. Kromě řady básnických sbírek vydal výbor Krev ve víno, knihu esejů Paní na Duze a knihu vzpomínek Paměť básníka. Nakladatelství Host dokončuje vydání celého jeho souborného díla v osmi svazcích. V roce 1998 byl prezidentem Václavem Havlem vyznamenán Medailí Za zásluhy v oblasti kultury a umění I. stupně.

Hlásil se ke konzervativnímu katolictví a v jeho díle se vyskytují četné duchovní a náboženské motivy, stejně jako homoerotické prvky a odkazy na milostné vztahy s mužem. Byl významným inspirátorem mladším básníkům

"Jiří Kuběna je básník, který prošel vlivy avantgard a odhodil je, aby se vrátil k základům evropské poetiky a duchovnosti. Básník sonetu a hexametru. Básník katolicismu a erotismu. Básník Moravy a monarchie. Básník hradní pán. Básník oslavitel," píše na stránkách nakladatelství Host o Kuběnově díle literární historik a kritik Martin C. Putna. "Autor originálního, nenapodobitelného díla, zdál se mi klasikem zralým právě do čítanek. (...) Dílo tohoto básníka objevují mladší a nejmladší. Fascinuje je. (...) Dílo, které chtělo být legendou věků, a také se jí stalo, byť okolnosti byly proti. Osobnost," uvedl tamtéž básník a prozaik Jiří Olič.