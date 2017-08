Bratislava - Ve věku 70 let zemřel slovenský hudebník Marián Varga. Podle webu Denník N měl delší dobu zdravotní problémy. Sedmdesátiny oslavil v lednu, na podiu se objevil naposledy v dubnu. Varga stál v čele legendární československé rockové skupiny Collegium Musicum, již odborníci označují za nejvýznamnější soubor svého typu na území bývalého východního bloku.

Skupina vznikla v roce 1969 a proslavila se interpretacemi známých děl vážné hudby, například Concerto in D od Josepha Haydna nebo adaptací proslulé Šeherezády od Rimského-Korsakova.

Klavírista a skladatel Varga Collegium koncem 90. let rozpustil a začal se věnovat sólové dráze a také experimentálním mezižánrovým spolupracím s Moyzesovým kvartetem, Jozefem Luptákem, Andrejem Šebanem či Pavlem Fajtem. V Čechách patřily Vargovy koncerty k velmi úspěšným akcím, pravidelně vyprodával pražskou Lucernu.

Naposledy se Varga na podiu objevil letos v dubnu. Bylo to na koncertu, který pro něj připravil jeho přítel Ladislav Snopko, a Varga na něm zahrál jednu skladbu.

Podle serveru SME Vargu trápily zdravotní problémy celý život, od dětství měl problémy se žaludkem, byl kuřák a v určitou dobu se potýkal i se závislostí na alkoholu.

Rodáka ze Skalice přivedl k hudbě strýc. Varga nastoupil na konzervatoř, ale nedokončil ji.

Hudebníci a publicisté oceňují Vargu jako geniálního hudebníka

Jako na geniálního hudebníka a osobitého člověka vzpomínají tuzemští hudebníci a publicisté na zesnulého Mariána Vargu. Slovenský hráč na klávesové nástroje se proslavil se interpretacemi známých děl vážné hudby i spoluprací na oceňovaných albech Pavola Hammela. "Někdy jsem měl pocit, že je propojený s takovým tím muzikantským bohem, a dohromady jim to nějak jde," řekl ČTK lídr kapely Olympic Petr Janda.

"Byl to úžasný varhaník a samozřejmě velice silná osobnost s charismatickým vzhledem. Vím, že jsme se Žlutým psem na jeho Collegium Musicum strašně žárlili. To byla jediná kapela, jejíž fanoušci dokázali ve velké Lucerně vymáčknout skleněné dveře," uvedl Ondřej Hejma.

Od dětství poslouchal Vargu a jeho Collegium Musicum Jan Kalina ze skupiny Sto zvířat. "Varga byl jako hráč na piáno neuvěřitelný. Táta sloužil na vojně na Slovensku, takže nás s lidmi jako Fedor Frešo a Marián Varga seznámil. To jsou hoši z jiného světa," konstatoval.

Podle Františka Ringo Čecha patří Varga do slavné party s Dežem Ursínym a Pavolem Hammelem. "Byl to jeden z nejslavnějších slovenských hudebníků rockové generace vůbec. Byl geniální varhaník a já jsem si ho velice vážil. Odešel velký člověk a hudebník. On byl trochu podivín, ale to jsou všichni geniální lidi," prohlásil.

Za jeden ze svých největších vzorů označil Vargu klávesista skupiny Lucie Michal Dvořák. "Já moc na vzory nejsem, vždycky jsem chtěl jít vlastní cestou, ale určitě Rick Wakeman, Manfred Mann a Marián Varga jsou lidé, kteří mě nejen ovlivnili, ale ke kterým jsem vzhlížel ze svých pubertálních nížin. Mockrát jsem byl na jeho vystoupení, abych viděl, jak čaruje nad klávesnicí," sdělil.

"Marian Varga byl velký. Kdyby nic jiného, tak za Konvergencie, Zelenou poštu a zásadní podíl na Zvoncích má předplacenou kapitolu v historii československého rocku. Teď nám ale - abych parafrázoval jeden z jeho nezapomenutelných výroků v seriálu Bigbít, kterými se v muzeu s oblibou častujeme - 'ostali iba tie výfuky z áut'," vzpomenul zástupce pražského Popmusea Radek Diestler jeho slavná alba.

"Každé album, na němž se podílel, stálo by za samostatný rozbor (včetně i těch relativně méně zdařilých) a byla by to vskutku velmi obsáhlá studie. Přestože se tedy budeme moci z muzikantovy oduševnělé muziky těšit i nadále, je nesmírná škoda, že žádná nová už k nim nepřibude," podotknul hudební publicista Leoš Kofroň.

Skladatele a instrumentalistu Vargu připomene dnes Česká televize v hudebně diskuzním pořadu Ladí neladí, ve kterém se setkal s Mikolášem Chadimou.