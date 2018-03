Praha - Ve věku 69 let v pátek po dlouhé nemoci zemřel právník a vydavatel Fidelis Schlée. Serveru Lidovky.cz to řekl jeho přítel Aleš Pohořal. Schlée by v sobotu oslavil sedmdesátiny. V 90. letech byl vydavatelem několika novin, stál u zrodu Anglo-německé obchodní akademie nebo humoristického časopisu Sorry.

Schlée vystudoval Právnickou fakultu UK a mezinárodní právo v Cambridge. Mezi lety 1971 až 1976 působil jako soudce a poté byl právníkem na Obvodním ústavu národního zdraví na Praze 4. V roce 1988 se stal advokátem. V 90. letech, kdy patřil podle médií k nejbohatším Čechům, byl vydavatelem Večerníku Praha a Lidové demokracie.

Podle vlastních slov zbohatl na prodeji tištěných verzích zákonů a dalších odborných knihách o podnikání. Proslul sbírkou luxusních vozů Rolls-Royce. V roce 1994 byl stíhán za údajný daňový podvod, stíhání ale bylo zastaveno.