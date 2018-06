New York - Ve věku 55 let zemřela americká návrhářka Kate Spadeová, která se proslavila tvorbou kabelek. Podle televizní stanice CBS New York spáchala sebevraždu a zanechala vzkaz na rozloučenou. Policie podle agentury AFP uvedla, že tělo návrhářky nalezla dnes v jejím bytě v New Yorku uklízečka. O příčině smrti ale neuvedla žádné podrobnosti s tím, že to musí nejprve stanovit soudní lékař.

Spadeová se na počátku 90. let rozhodla vybudovat vlastní značku, nejprve se soustředila na kabelky, postupně sortiment rozšířila také na oděvy, boty, brýle či potřeby pro nejmenší děti. Stanice CBS New York poznamenala, že její kabelky vyvolaly v 90. letech senzaci.

V roce 2006 Spadeová svůj podíl v módní firmě prodala a o deset let později založila novou značku pojmenovanou Frances Valentine.

Spadeová za svou tvorbu obdržela řadu ocenění. Rada amerických módních návrhářů (CFDA) jí například v roce 1998 udělila titul nejlepší návrhářka doplňků.