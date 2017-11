Sao Paulo - Ve věku 25 let zemřel fotbalový obránce Dionatan Teixeira z Šeriffu Tiraspol, který je jedním ze soupeřů Zlína v Evropské lize. O úmrtí bývalého hráče slovenské reprezentace do 21 let informoval moldavský klub na svých internetových stránkách.

Teixeira zemřel během pobytu v rodné Brazílii a podle médií bylo příčinou selhání srdce. "Všichni jsme z této tragické zprávy v šoku," uvedl Šeriff. Za tiraspolský celek stoper nastoupil naposledy v květnu a poté odcestoval zpátky do vlasti. Klub však na webu uvedl, že počítal s jeho návratem.

Do Tiraspolu přišel Teixeira letos v lednu po nepovedeném působení v anglickém Stoke City, za které i vinou zranění odehrál pouhé dva zápasy. V minulosti nastupoval také za Košice, Slovan Bratislava, Banskou Bystrici nebo Fleetwood Town.