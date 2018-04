Z baziliky sv. Petra ve Vatikánu byly 19. dubna 2018 vyzdviženy ostatky kardinála Josefa Berana. Budou převezeny do Prahy a uloženy v katedrále sv. Víta. Plní se tak poslední přání duchovního a politického vězně, jemuž československý komunistický režim znemožnil návrat do vlasti za jeho života i po smrti. V místě posledního odpočinku papežů bylo tělo uloženo od Beranovy smrti v exilu v roce 1969. Na snímku je rakev s ostatky v papežské koleji Nepomucenum, kde se s kardinálem před odvozem do ČR rozloučí tamní seminaristé a krajané. Beran v Nepomucenu bydlel od února 1965 do své smrti 17. května 1969. ČTK/Šulová Kateřina