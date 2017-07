Karlovy Vary - Na 170 snímků ve zhruba pěti stech projekcích uvádí mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ty první začínají už kolem deváté ráno, poslední diváci se rozcházejí dlouho po půlnoci. Skalní fanoušci vyhledávají sekci "půlnočních filmů", do které je zařazeno šest titulů.

Je mezi nimi vedle Cameronova Terminátora 2 i snímek japonského mistra hororů Jošihira Nišimury nazvaný Masomlejnek kodoku. V příběhu plném extrémně násilných scén pokryje městskou aglomeraci obří kopule z vesmíru, vetřelci si z přeživších udělají kyborgy. Ty pak vhání do soubojů, při nichž se spotřebovaly čtyři tuny umělé krve. Husí kůži fanouškům vyvolala i provokativní variace na úmorné pubertální návody, jak sbalit holku, kterou jako celovečerní prvotinu natočil britský režisér Benjamin Barfoot. I taková je tvář současné kinematografie.

Další karlovarská sekce připomíná 100. výročí narození scenáristy Jiřího Brdečky. Nabízí pochopitelně jeho parodii Limonádový Joe z roku 1964 režiséra Oldřicha Lipského a devět jeho autorských krátkých snímků. Brdečka byl totiž například i scenáristou Císařova pekaře - Pekařova císaře a v české kinematografii zanechal originální stopu jako klasik animovaného filmu. A tak se tu promítá také jeho nejznámější animované dílo oceněné na festivalu v Annecy Špatně namalovaná slepice z roku 1963. Režisér Miroslav Janek chystá o Brdečkovi dokument a připravuje se velká výstava na Chvalském zámku v Horních Počernicích.

Nejplodnějším českým producentem je na festivalu Jiří Konečný, který tu už uvedl třiadvacet snímků (včetně koprodukcí). Letos tu má čtyři tituly - Ninu režiséra Juraje Lehotského zařazenou do soutěže Na východ od Západu, snímek Out Györgye Kristófa uvedený v Cannes, Pátou loď Ivety Grófové a dokument Richard Müller: Nepoznaný. Osobně sází na vnitřní pocit, na to, aby jeho rozhodnutí, zda do projektu vstoupit, bylo co nejméně kompromisní. Velmi dobrý film to bude mít s diváky podle něj vždycky trochu těžší, protože nemůže být masový. Bavilo by ho natočit úspěšný středoškolský, teenagerský film tak, aby nebyl hloupý, ale i velkou lovestory a opravdu vtipnou komedii.