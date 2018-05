Kolem 400 exponátů a čtvrt milionu kostiček ze stavebnice lego ukazuje expozice Svět kostiček, která 3. května 2018 začala v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Část své sbírky tu představuje Petr Šimr (na snímku), k zajímavostem řadí edici Baby Primo či pirátské lodě. Výstava v bývalém klášteře minoritů, jejíž součástí je hrací dětský koutek, potrvá do 30. prosince.

Jindřichův Hradec - Kolem 400 exponátů a čtvrt milionu kostiček ze stavebnice lego ukazuje výstava Svět kostiček, která dnes začala v Muzeu Jindřichohradecka. Část své sbírky tu představuje Petr Šimr, k zajímavostem řadí edici Baby Primo či pirátské lodě. Výstava v bývalém klášteře minoritů, jejíž součástí je hrací dětský koutek, potrvá do 30. prosince. Legem bude inspirována i muzejní noc 25. května.

Ve vitrínách jsou ukázky z filmových edic inspirovaných seriálem Simpsonovi či filmem Krotitelé duchů, části z edic Džungle a Podmořský průzkum nebo třeba části stavebnice polární expedice Ice Planet z 90. let.

"Představujeme tři sběratele, věci od 80. let po současnost. Hlavně konvolut pirátů, je tady diorama pirátských lodí versus středověkých vojáků," řekl ČTK čtyřiatřicetiletý sběratel Šimr, rodák z Loděnice u Berouna. "Za mě jsou tu kompletní edice od 80. let po novinky. Super edice je Baby Primo, ta se vyráběla od roku 1981 po rok 2007. Dnes jsou to muzejní záležitosti - různá kousátka, kostičky, chrastítka, odrážedla," dodal.

Lego ho zaujalo již jako čtyřletého. Vrátil se k němu, když nastoupil do doktorského studia na vysoké škole. "Definitivně jsem tomu propadl posledních sedm, osm let života," řekl sběratel. Kupuje hlavně exkluzivní stavebnice, jež stojí od 5000 korun výše. Lego považuje za velmi kvalitní hračku. "Zároveň má obrovské množství různých témat, ať už pro kluky, nebo pro holky. Líbí se mi i to, že ta kostka je kvalitní, než abych si kupoval asijské plagiáty," řekl Šimr.

Sám má ve sbírce přes 4000 exponátů z továrních setů a více než 400 kusů vlastní tvorby. Vystavuje je po celém Česku, nyní rovněž na zámku ve Slavkově u Brna, kde je 1,5 milionu kostek v šesti sálech i dětská herna.

Výstavy pro děti připravuje Muzeum Jindřichohradecka posledních 14 let. Začalo hračkami, pak to byly papírové modely, stavebnice Merkur, kočárky či panenky. "Celkem se to osvědčilo, děti chodí, vždy je připraven i hrací koutek," řekla dnes ČTK etnografka muzea Alexandra Zvonařová.

Do roku 2020 chce muzeum pro děti zřídit stálou výstavu zaměřenou na lidové tradice, vesnici s chaloupkami. Spolupracovat chce s Šárkou Váchovou, autorkou večerníčků a knih Chaloupka na vršku.