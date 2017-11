Praha - Rok plný změn zažívá hokejový obránce Ondřej Vitásek. Po sezoně se z Liberce vydal na první zahraniční angažmá, v Örebro však vydržel jen krátce a bez jediného startu ve švédské lize odešel do Ruska. V Chanty Mansijsku je už spokojený, i když týmu se v Kontinentální lize nedaří a patří mezi nejslabší celky soutěže.

"Výkony týmu nejsou moc dobré, ale já jsem spokojený. Posledních pár zápasů jsme měli týmy ze špičky, se kterými se špatně hraje. Snažíme se, ale strašně vyrovnaných zápasů prohráváme o gól," řekl Vitásek v rozhovoru s ČTK a sport.cz po tréninku reprezentace před startem na turnaji Karjala.

Na začátku sezony mu ale do zpěvu nebylo, angažmá ve Švédsku mu totiž nesedlo. "Nebyl jsem tam spokojený a nakonec to vyústilo, že jsem mohl odejít do Ruska. Už je to za mnou," uvedl sedmadvacetiletý bek, který loni slavil s Libercem extraligový titul a letos s Tygry postoupil do finále play off. "Co mi tam nesedlo? Hodně věcí. Učili mě tam najednou jinak bruslit nebo jsem musel hodinu běhat po městě na vytrvalost. To jsem nikdy nedělal a nesedlo mi to. Byly tam i rozepře s trenéry o systému," přiznal.

Přestup do Chanty Mansijsku bral jako vysvobození. "Beru to tak, jak to je. Pozitivně. Hraju v Rusku, podle mého asi v nejlepší lize a zatím si to užívám," řekl Vitásek. V KHL dosud odehrál 20 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí.

Jen ho mrzí, že Jugra na tom není v tabulce moc dobře. Ve východní konferenci KHL je poslední. Vitásek navíc do klubu přišel uprostřed série proher, která se zastavila na čísle osm. "Nebyla tam zrovna dobrá nálada. Přišel jsem a byl jsem hozený do řeky, tak jsem hrál hokej. Je pravda, že jsem si zvykal těžko," uvedl účastník světového šampionátu v roce 2014.

Hned na začátku mu hodně pomohl slovenský obránce Martin Štajnoch, který v klubu působí. "Nebýt jeho, tak nevím, co se tam dělo," pousmál se Vitásek. Česko-slovenskou skupinu navíc v minulých dnech rozšířil i útočník Vojtěch Polák. "Což je velké plus," řekl. Společně tráví i volný čas. "Hrajeme ale prakticky obden, takže člověk jen odpočívá a hraje," uvedl Vitásek, jenž byl dosud na Sibiři sám bez rodiny. Manželka s dcerou by ale za ním měly nyní přijet.

Po několika týdnech se zlepšila i jeho ruština. "Na začátku jsem říkal jen da a charašo a oni to brali. Samozřejmě jsem nic nevěděl. Učím se a snažím se s hráči a trenéry komunikovat, aby viděli, že mě to zajímá," řekl Vitásek, který na ledě zkouší na spoluhráče občas mluvit i česky. "Někteří kluci se chytají," podotkl rodák z Prostějova s úsměvem.

S ohledem na dosavadní výsledky Jugry je prakticky jisté, že pro Vitáska skončí klubová sezona hodně brzy. Poslední utkání základní části KHL se hrají 1. března. "Hráči, trenéři i vedení si to uvědomují. Zápasy jdou ale rychle za sebou a člověk se snaží hrát a nemyslet na to. Chceme vyhrávat pro lidi. Chanty Mansijsk je malé město a doufám, že se to zlepší," přál si Vitásek.

Momentálně se spíše defenzivně laděný obránce soustředí na reprezentaci. Vrcholem sezony budou olympijské hry, na které ale Vitásek nemyslí. "Je to daleko. Těším se, že teď můžu v reprezentaci hrát. Až turnaj skončí, pojedu do Ruska a tam se budu snažit podávat co nejlepší výkony. Žádné dlouhodobé vyhlídky nemám," řekl.