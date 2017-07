Uherské Hradiště - V současné švédské tvorbě v posledních letech převážily televizní seriály, filmová tvorba mírně oslabila, řekli novinářům na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti švédští režiséři Jan Troell a Daniel Bergman. Letošní 43. ročník LFŠ se věnuje právě švédské kinematografii.

Podle čtyřiapadesátiletého Bergmana, který je synem známého režiséra Ingmara Bergmana, zaznamenal švédský filmový trh pokles. "Máme hodně kanálů, je obrovská spousta seriálů. I Švédsko zaznamenalo úspěch, například se seriálem Most. Více a více režisérů a herců se obrací k televizní tvorbě, podobně jako v Americe," uvedl Bergman.

Méně současných švédských filmů vidí v posledních letech také šestaosmdesátiletý Troell, který je držitelem desítek ocenění ze světových festivalů i nominací na Oscara. Jeho zřejmě nejvýznamnějším snímkem jsou Emigranti, historická sága, ve které hrál Max von Sydow a Liv Ullmanová.

Menší zájem o současné švédské filmy potvrdila i Troellova dcera Yohanna, která je herečkou. "V kině je vždy spousta amerických a anglických filmů, cítíme povinnost jít na švédský film, ale už z našeho obličeje je vidět, že bychom raději šli na jiný film. Tak si řekneme, že půjdeme na švédský film příští týden, a pak se to opakuje. Často se stane, že švédské filmy vidíme teprve, když vyjdou na DVD," uvedla Troellová.

"Vím, že je to ostuda, nevím, čím to je. Tahle situace trvá posledních deset let, dříve jsme chodili na švédské filmy více. Nevím, jestli je to námi, nebo těmi filmy. Ale opravdu cítíme, že pro nás jsou v současnosti filmy odjinud inspirativnější," řekla Troellová.

Podle Bergmana by nadějným mohl být režisér Ruben Östlund, který za svůj snímek The Square dostal letos na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes nejvyšší ocenění, Zlatou palmu. "Je bývalým žákem Roye Anderssona, mohl by být zajímavý i pro mezinárodní publikum," uvedl Bergman.

Švédskou kinematografii přibližuje na LFŠ podsekce zaměřená na němý film, zabývá se také fenoménem severské krimi, koncepcí tamního sociálního státu i současností v kontextu imigrační krize. LFŠ začala v pátek, potrvá do neděle.