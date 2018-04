Praha - Ve studiu v pražské Krči vzniká nové album Ondřeje Ládka vystupujícího pod jménem Xindl X. Pod názvem Sexy Exity by deska měla vyjít letos na podzim. S novou sestavou své doprovodné skupiny dnes natáčel skladbu Já nic, já muzikant. "Trochu jsem zvažoval, jestli se ta deska nebude jmenovat Čecháček Zit, protože je to pro mě v něčem trošku pokračování alba Čecháček Made. Ale přece jenom je to méně politická deska a více osobní," řekl ČTK Xindl X.

Předchozí nahrávku oblíbeného hudebníka s názvem Kvadratura záchranného kruhu spojovalo v písních jako Na palubě Titanicu, Žáby v hrnci, Mušle či Mýval téma vody. "Na novince bude převažovat téma odchodů a útěků. Část písní jsem napsal během svého několikaměsíčního pobytu ve Španělsku. Pro mě tu linku udělala písnička Kufry mám sbalený, která pro mě trošku nastolila téma odchodů v momentě, kdy jsem si říkal, jestli má cenu v téhle republice setrvávat nebo raději 'vzít kramle' a kdy jsem radikálně změnil sestavu kapely," uvedl Xindl X. V písních se také objevují motivy útěků ze vztahu nebo od ideálů.

Z původní sestavy skupiny zůstal jen bubeník Emil Valach. Xindla X nyní na koncertech doprovází a album natáčí baskytarista a kapelník Radim Genčev, kytarista Milan Matoušek, klavírista Jan Bálek a saxofonista Radek Kašpar. V několika písních bude na albu hostovat Bohemia Symphony Orchestra Prague a flétnista Ondřej Klímek. "Ještě bych chtěl do některých skladeb dechy a velké sbory, ale další hostování se teprve klube," podotkl Xindl X.

Hudebně na novince Xindl X míchá pop s folkem i dalšími styly. Předchozí nahrávka byla jeho prvním studiovým albem, na kterém neměl žádný duet. Na novince má hned tři. Se Sabinou Křovákovou natočil píseň Věčně nevěrná, skladba Naruby je jeho druhou spoluprací s Mirkou Miškechovou a s Petrem Lüftnerem dohromady napsal skladbu Nejlepší zvukař je playback, která zatím čeká na nahrání. "Pro mě není důležité, abych spolupracoval s nějakými megahvězdami, ale abychom si sedli lidsky," řekl Xindl X.

Nové album představí na turné, které začne 4. října v Bratislavě. První český koncert se uskuteční 22. listopadu v Kladně.

Xindl X letos slaví deset let od vydání svého debutového alba a příští rok oslaví čtyřicátiny, Při té příležitosti chystá vydání kompilace svých hitů. Vedle skladeb pro sebe píše i pro další interprety, například pro Hanu Zagorovou nebo Václava Noida Bártu. Pokračuje i jeho spolupráce se skupinou Slza.