Pracovníci Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy vypustili 29. března v Praze zpět do volné přírody 200 netopýrů, kteří byli zachráněni v únoru v rekonstruovaném domě v Libni. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - V pražské Stromovce bylo dnes vypuštěno 209 zachráněných netopýrů. K zimující kolonii 199 netopýrů rezavých, kteří byli objeveni při rekonstrukci bytu v Libni, ošetřovatelé záchranné stanice pro volně žijící živočichy přidali ještě deset zachráněných netopýrů pestrých. Novým domovem jim budou dutiny ve stromech nebo speciální budky pro netopýry, které jsou v parku umístěny na stromech. Pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy od začátku roku do 18. března přijala celkem 302 netopýrů.

Na návrat zvířat opředených řadou pověr se přišly do parku podívat rodiny s malými dětmi, které si létající savce se zájmem prohlíželi. Netopýry si mohli lidé také pohladit. Ošetřovatelé vyjímali z přenosných boxů jednoho netopýra za druhým. Někteří netopýři byli čilejší, jiní ještě rozespalí a několik minut jim trvalo, než se zahřáli a z rukou ošetřovatelů odletěli.

Video: Ve Stromovce bylo vypuštěno 209 zachráněných netopýrů 29.03.2018, 22:00, autor: Tereza Kurfiřtová, zdroj: ČTK

Nejvíce netopýrů bylo ze zimující kolonie, kterou na začátku února objevili ve větrací šachtě obyvatelé rekonstruovaného pražského bytu. Pracovníci záchranné stanice každého jedince prohlédli a některé ošetřili. Několik netopýrů mělo drobné oděrky, jeden měl zlomené křídlo, ale i ten se dnes vrátil zpátky do přírody. V náhradním zimovišti pak tito hmyzožravci přečkali další chladné dny.

V zimě by probuzení netopýři bez pomoci člověka uhynuli hlady a vyčerpáním, pokud by rychle nenalezli nové zimoviště. Netopýři jsou v zimě v hibernaci, kdy je jejich organismus zpomalený. Čerpají energii jen z tukových zásob.

Týden před vypuštěním ošetřovatelé netopýry probudili a krmili je s pomocí pinzety červy, kterých každý netopýr rezavý spořádá až 80 za den, řekla ČTK ošetřovatelka ze záchranné stanice Zuzana Pokorná. Dnes večer si už musí netopýři potravu sehnat sami.

Netopýři jsou v některých kulturách považováni za symbol štěstí, v jiných za znamení zla. "Jedna z častých pověr je, že se zamotávají do vlasů, tak to je nesmysl, protože netopýři se výborně orientují a rozhodně nemají důvod někomu létat do vlasů," řekla Pokorná. Někteří lidé se netopýrům vyhýbají z obavy, že sají krev. Druhy netopýrů, které žijí v Česku, jsou však všechny hmyzožravé. Lidé je zaměňují s upíry, kteří žijí v Jižní Americe a sají krev například dobytku.

Netopýři jsou ohroženi kvůli tomu, že jim mizí úkryty.

Do poloviny března záchranná stanice, kterou provozují Lesy hlavního města, přijala 302 netopýrů. V roce 2017 to bylo za stejné období 61 jedinců, v roce 2016 dokonce jen 26 a o rok dříve jich přijala 19. Důvodem, proč se jich letos do stanice dostalo tolik, mohou být venkovní teploty. Na začátku zimy bylo dlouho teplo, což netopýrům mohlo komplikovat usínání. Teplo poté vystřídaly mrazy, které netopýry probudí, pokud nemají dobře izolovaný úkryt.