New York - Středeční program grandslamového US Open je po dnešním dešti pořádně našlapaný. První kolo bude mimo jiné dohrávat šest českých tenistů a Petra Kvitová s Kristýnou Plíškovou vstoupí do druhého.

Ve Flushing Meadows dnes skoro celý den pršelo. Ve středu má být počasí dobré, a tak Kateřina Siniaková zkusí otočit zápas s turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, s kterou prohrává 0:6 a v tie-breaku druhé sady 1:2. První kolo mají před sebou ještě Tomáš Berdych, světová deblová jednička Lucie Šafářová, Markéta Vondroušová, kvalifikant Václav Šafránek a Denisa Allertová.

Kvitová by měla večer nastoupit k druhému kolu proti Francouzce Alizé Cornetové a Kristýna Plíšková proti Slovence Magdaléně Rybárikové.

Středeční program US Open

(začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: Rodinová (Rus.) - Bouchardová (Kan.) Laaksonen (Švýc.) - Del Potro (24-Arg.), Babosová (Maď.) - Šarapovová (Rus.), 01:00 Dodinová (Fr.) - V. Williamsová (9-USA), Tsonga (8-Fr.) - Shapovalov (Kan.).

Kurt Louise Armstronga: dohrávka Siniaková (ČR) - Svitolinová (4-Ukr.), Millman (Austr.) - Kyrgios (14-Austr.), Riskeová (USA) - Vandewegheová (20-USA), Čong Hjon (Korea) - Isner (10-USA), Johnson (USA) - Edmund (Brit.).

Grandstand: dohrávka De Minaur (Austr.) - Thiem (6-Rak.), Šafránek (ČR) - Dimitrov (7-Bulh.), Vondroušová (ČR) - Kuzněcovová (8-Rus.), Kiicková (USA) - Gavrilovová (25-Austr.), Čorič (Chorv.) - A. Zverev (4-Něm.)

Kurt č. 5, 1. zápas: Berdych (15-ČR) - R. Harrison (USA).

Kurt č. 13, 5. zápas: 22:00 Kvitová (13-ČR) - Cornetová (Fr.).

Kurt č. 14, 3. zápas: Šafářová (ČR) - Kontaveitová (26-Est.).

Kurt č. 16, 2. zápas: Allertová (ČR) - Petersonová (Švéd.), 5. zápas 23:00 Kristýna Plíšková - Rybáriková (31-SR).