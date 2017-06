Praha - Ve středu by mělo být definitivně jasno, zda sociální demokracii a její kampaň do letošních sněmovních voleb i nadále povede premiér Bohuslav Sobotka. Spekulace o tom, že by se mohl Sobotka vzdát funkce předsedy ČSSD a volebního lídra, zesílily v posledních dnech po sérii několika předvolebních průzkumů, z nichž poslední přisoudil nejsilnější vládní straně jen desetiprocentní zisk hlasů. Dohady, že by se mohl vedení strany ujmout například statutární místopředseda Milan Chovanec (ČSSD), Sobotka dosud nevyvrátil, situaci odmítá komentovat.

ČSSD na středeční odpoledne plánuje zasedání grémia, po kterém by měla následovat tisková konference. Stejný stranický orgán zasedal už minulý týden a podle zákulisních informací se přiklonil spíš k tomu, že by Sobotka měl zůstat. Členy grémia jsou většinou Sobotkovi nejbližší spojenci včetně ministra vnitra Chovance, místopředsedy a volebního manažera Jana Birkeho či ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka.

Právě o místopředsedovi pro programové otázky Zaorálkovi se hovoří nejčastěji v té souvislosti, že by se v případě Sobotkova odchodu mohl stát volebním lídrem ČSSD. Zaorálek je jedničkou na kandidátce sociálních demokratů v Moravskoslezském kraji a ve straně má velkou podporu. Na březnovém sjezdu získal nejvíc hlasů delegátů. Lídr plzeňské kandidátky Chovanec je naopak jako první místopředseda automaticky náhradníkem, pokud by Sobotka odstoupil z funkce předsedy.

Sobotka obhájil roli šéfa ČSSD v březnu se ziskem 67 procent hlasů na stranickém sjezdu v Brně, kde neměl protikandidáta. Podle zdroje ČTK blízkého Lidovému domu nic v kalendáři premiéra nenaznačuje, že by se mínil z vedení strany či kampaně stáhnout. I nejbližší spolupracovníky však Sobotka překvapil například začátkem května, když namísto očekávaného odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) oznámil kvůli kauze s jednokorunovými dluhopisy demisi celého kabinetu.

Premiér odmítá jakékoliv spekulace komentovat a podle mluvčího ČSSD Mikuláše Klanga žádný komentář neposkytne až do schůzky úzkého vedení sociální demokracie, které je v plánu ve středu odpoledne v Lidovém domě. Totéž ČTK sdělil i mluvčí vlády Martin Ayrer. "Pokud jde o předvolební pozici sociální demokracie, určitě o tom bude hluboce a poctivě diskutovat politické grémium. Předpokládám, že po schůzi politického grémia budeme veřejnost informovat," řekl dnes Sobotka.

ČSSD v sobotu pořádá programovou konferenci, kde chce představit své klíčové plány a odstartovat kampaň do sněmovních voleb. Formálně se jedná o zasedání ústředního výkonného výboru, který jako jediný může předsedu a místopředsedy podle stanov ČSSD odvolat. Jedná se o početný orgán, který se schází alespoň třikrát za rok a řídí stranu mezi sjezdy. Pokud by alespoň tři pětiny členů výboru vyslovily nedůvěru některému členovi předsednictva, znamená to jeho odvolání. Výbor pak zvolí náhradníka, u předsedy ale takovou pravomoc nemá. Podle Klanga bude ale náplní zasedání jen diskuse a schválení programu.

Krajští členové ČSSD jsou ohledně výměny Sobotky zdrženliví

Zdrženlivý postoj zaujali většinou krajští představitelé ČSSD ke spekulacím, že by se premiér Bohuslav Sobotka mohl vzdát funkce předsedy strany či volebního lídra. V anketě ČTK se dnes žádný z oslovených nevyslovil přímo pro Sobotkův odchod. Jeho setrvání naopak podpořili například s odkazem na to, že do sněmovních voleb už zbývá málo času, či na výsledky březnového sjezdu, kde Sobotka obhájil místo šéfa strany. Sobotka spekulace o svém konci dosud nevyvrátil, odmítá je komentovat až do středeční tiskové konference.

"Já sám nebudu žádným vyjádřením přiživovat spekulace, nemá to žádný smysl, to si opravdu musíme vyřešit my uvnitř. Zítra (ve středu) odpoledne se veřejnost rozhodnutí dozví přímo od vedení strany," řekl místopředseda moravskoslezské ČSSD a karvinský primátor Tomáš Hanzel, který je dvojkou kandidátky pro podzimní volby. Ve středu odpoledne bude jednat grémium strany, po kterém se má konat tisková konference.

Zlínská krajská předsedkyně ČSSD Milena Kovaříková řekla, že strany by obecně neměly před volbami dělat žádné velké změny, už vůbec ne personálního charakteru. U lidí to podle ní nebudí důvěru. "Podle mne bychom měli zachovat režim, jaký je," uvedla Kovaříková.

Předseda ČSSD v Olomouckém kraji Jiří Zemánek situaci hodnotí jako nepřehlednou. O možném odchodu Sobotky se dozvěděl teprve v pondělí z televizního zpravodajství. "Nemám v současné době žádné zásadní informace, abych dovedl posoudit, jestli je to (odchod Sobotky) dobře nebo špatně," řekl Zemánek. Na březnovém sjezdu ČSSD bylo podle něj řečeno, že Sobotka by měl stát v čele sociální demokracie do voleb.

"Nemůžu to komentovat, protože o tom nic nevím, ale z hlediska stranické hierarchie je statutárním místopředsedou Milan Chovanec, takže logicky, pokud by došlo k jakékoliv změně, tak jediný, kdo může jaksi dělat statutárního zástupce strany, je Milan Chovanec. Nicméně já o žádných změnách nevím," řekl ministr zdravotnictví a předseda přažské ČSSD Miloslav Ludvík.

Jeden z libereckých členů ČSSD, který si nepřál být jmenován, spekuluje i o tom, zda současná debata není marketingovým tahem politické konkurence, jak ČSSD poškodit. "Já žádné informace o tom, že by měl předseda odstupovat, nemám," řekl. K podobnému kroku nevidí ani důvod. "Na jaře byl sjezd a na tom sjezdu dostal (Sobotka) relativně silnou podporu," poznamenal. Ani špatné výsledky v průzkumech veřejného mínění podle něj nejsou důvodem k odchodu.

Bývalý krajský předseda sociálních demokratů na Pardubicku Pavel Svoboda uvedl, že lidé, kteří na sjezdu potvrdili Sobotku ve funkci, nyní nechávají spekulace o jeho výměně bez komentářů, což stranu i její voliče destabilizuje. "Jsem překvapen, co se v demokratické straně staré 140 let může dít za zákulisní a mocenské hry. Bojím se, že to bude mít dopad, ať už ČSSD povede do voleb kdokoliv," řekl. Nelíbí se mu ani jednání prezidenta Miloše Zemana, který podle něj Sobotkovo postavení podrývá a přitom se mu dostává podpory některých členů vedení strany. Podle krajského radního pro školství Bohumila Bernáška by měl Sobotka zůstat v čele strany přinejmenším do voleb.

Místopředseda středočeské ČSSD Miloš Petera vedení vyčítá, že sociální demokraté dostatečně neprodali úspěchy strany veřejnosti. Pokles preferencí je podle něj třeba řešit. Rozhodnutí o možné změně je ale hlavně na Sobotkovi, dodal. "Určitě by měl zůstat premiérem za každé situace," řekl Petera. Vláda podle něj byla úspěšná, ale na současnou situaci je třeba nějakým způsobem reagovat. "Ten impulz by měl hlavně zaznít v sobotu na programové konferenci, tam bychom si měli vyříkat všechny věci a odtamtud bychom měli vyjít do závěrečné fáze kampaně," uvedl Petera.

Předseda plzeňské ČSSD Martin Zrzavecký uvedl, že krajské ani městské vedení strany o otázce nediskutovalo. Za předsedou Sobotkou stojí. "Vnímám rozladěnost uvnitř strany. Jednak s ohledem na průzkumy veřejného mínění, podle nichž není naše situace ideální. Je otázkou, jestli jsou relevantní, protože se významně liší," řekl.

Podle místostarosty Úpice na Trutnovsku a předsedy tamní ČSSD Karla Šklíby je současná situace "nafouknutou bublinou proti ČSSD". Případné změny ve vrcholovém vedení strany by podle něj voliči nepochopili. Ač by rošády ve vedení strany krátce před volbami nedělal, je Šklíba podle svých slov dlouholetým zastáncem rozdělení funkce předsedy vlády a strany.