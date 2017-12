Bělá pod Bezdězem (Mladoboleslavsko) - Ve středních Čechách je 31 procent mostů z celkových 1844 ve špatném stavu, 11 mostů dokonce v havarijním stavu. Letos kraj zahájil opravu 34 mostů za 400 milionů korun, které poskytuje z rozpočtu krajské správy a údržby silnic (KSÚS) nebo státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Novinářům to dnes řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Stav mostů se podle výsledků kontrol, které se konají jednou až dvakrát ročně, člení do sedmi kategorií. V první kategorii, do které spadají bezvadné mosty, je deset procent mostů, což odpovídá číslu 188. Ve velmi dobrém až uspokojivém stavu, tedy v kategoriích dva až čtyři, je v současnosti 1079 mostních konstrukcí. Zbylých 454 mostů je ve špatném, 112 ve velmi špatném a 11 v havarijním stavu.

"Existují a konají se pravidelné mostní prohlídky, mosty jsou podle výsledků navrhovány na úpravu nebo celkovou přestavbu," řekla Jermanová. Prohlídky se podle ní dělí do několika kategorií včetně mimořádných prohlídek, které se provádějí například při zjištění zhoršení stavu mostní konstrukce.

V současnosti kraj připravuje rekonstrukci 90 mostů, z toho 50 mostů by mohlo příští rok získat stavební povolení a budou-li peníze, začne se s jejich opravou.

V havarijním stavu je podle hejtmanky například most ve Velvarech na Kladensku, v Klíčanech u Prahy nebo v Husí Lhotě na Mladoboleslavsku. Na všech těchto mostech jsou zavedena bezpečnostní opatření, mnohde je vozovka zúžena do jednoho pruhu, některé mosty jsou dokonce provizorně podepřené.

"V minulých letech se investice do mostů podcenily, to ale není jen otázka minulého volebního období, to je obecně," řekla Jermanová. Podle ní kraj při plánovaní oprav mostů často naráží například na problémy s pozemky. "Stav mostu se průtahy zhoršuje a nutná investice se tím navyšuje," dodala hejtmanka. Pokud by záleželo na ní, nechala by opravit všechny mosty od stupně uspokojivý.

Otázku, v jakém stavu jsou mosty v různých krajích v České republice, nastolilo počátkem prosince zřícení lávky přes Vltavu v Praze-Troji. Zraněni byli dva lidé.

Mezi mostními konstrukcemi, které kraj připravuje v rekonstrukci, je například most v Davli u Prahy, most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku nebo most v Poříčanech, Velvarech nebo Lysé nad Labem.