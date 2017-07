Praha - S blížícím se koncem volebního období přibývá ve Sněmovně předpisů, které neprojdou hlasováním poslanců, ačkoliv jde o vládní předlohy, a měly by tedy mít výraznou většinu. Během tohoto týdne neuspěl například kariérní řád učitelů, který prosazovali ministři školství za ČSSD Kateřina Valachová a Stanislav Štech, nebo nový předpis o památkové péči lidoveckého ministra kultury Daniela Hermana.

Ve středu poslanci zamítli návrh památkového zákona, který Herman označoval za jednu ze svých priorit. Ministr poté mluvil o podrazu, když pro zamítnutí hlasovala značná část poslanců ČSSD. Proti Hermanovu vyjádření se vymezil poslanec Václav Votava (ČSSD). "Pan ministr Herman ať si řeči o podrazu nechá! Problém s neschválením jde za ním. Památkový zákon je špatný a odmítá ho i odborná veřejnost," napsal na twitteru.

Kariérní řád sice v dubnu vládní strany ve Sněmovně prosadily, po jeho vrácení Senátem se ale už dost hlasů nenašlo. Proti se postavila většina klubu ANO, která změnu postoje zdůvodňovala odmítavými názory veřejnosti. Štech ještě před hlasováním hnutí ANO za jeho postoj kritizoval. "Je otázka, jestli se v této zemi funguje a bude fungovat podle principu zastupitelské demokracie, nebo podle podle nasliněného prstu, kam momentálně se obrací přízeň či nepřízeň voličů," řekl.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se chystá v příštích týdnech rekapitulovat splněné programové priority na bilančních schůzkách s ministry. "Myslím, že naprostou většinu zákonů, které jsme předložili do Parlamentu, které byly spojeny s klíčovými body vládního programu, se nám podařilo prosadit. Týkaly se sociálního programu, boje s šedou ekonomikou," uvedl ve čtvrtek.

Mezi koaliční priority ve Sněmovně se však v závěru funkčního období nevměstnaly například zákon o zálohovaném výživném, který dlouhodobě prosazovala sociální demokracie, nebo novela insolvenčního zákona připravená ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO). Projednat se nestihne ani novela zákoníku práce, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu či zřízení univerzitních nemocnic.

Ztroskotal také zákon o sociálním bydlení, který předkládala ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Sociální výbor Sněmovny tento týden na návrh ANO přerušil jeho projednávání, takže se ho nepodaří do voleb schválit. Šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák pak ANO kritizoval za návrh na zamítnutí zákona bez rozpravy, který ve výboru neuspěl. Dával to do souvislosti s úvahami předsedy ANO Andreje Babiše o možném omezení počtu poslanců a zrušení Senátu a označoval to za nebezpečné pro parlamentní demokracii.

Nejednotně hlasovaly vládní strany už například loni v květnu při projednávání protikuřáckého zákona, který neprošel kvůli hlasům ANO. Hnutí tehdy čelilo obviněním z porušení koaliční smlouvy, oponovalo ale tím, že předpis se ve Sněmovně příliš změnil. Koalice roztržku vyřešila urychleným předložením a prosazením nového zákona, který je účinný od konce května.

Koalici musely pomoci opoziční TOP 09 i ODS při středečním hlasování o vyslání až 290 vojáků do aliančních mnohonárodních bojových uskupení v Pobaltí. ČSSD, ANO a KDU-ČSL by samy potřebných 101 hlasů dohromady nedaly. "Kdyby nepomohlo 21 poslanců TOP 09, prosadili by komunisté svoji. Neschopnost vládních stran spravovat zemi překročila veškeré hranice," uvedl na facebooku předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Poslanci v tomto týdnu jednají během prázdnin pravděpodobně naposledy, příště by se měli sejít až v září. Volby nové Sněmovny se budou konat 20. a 21. října.