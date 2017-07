Smrčná (Jihlavsko) - U Smrčné na Jihlavsku vznikla včelí naučná stezka dlouhá 3,5 kilometru. Součástí sedmi zastavení s informačními tabulemi brzo budou i kláty, tedy včelí úly vyrobené z kmenů stromů. Za vznikem stezky stojí Škola ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Každý rok by se na stezce mělo objevit něco nového, škola také plánuje, že otevře nový obor zaměřený na včelařství, řekl ČTK její jednatel Jiří Čada.

Stezku při dnešní návštěvě Smrčné slavnostně otevřel prezident Miloš Zeman poklepáním na sto let starý medomet, tedy zařízení sloužící k získávání medu z včelích plástů. Přihlížely dvě až tři stovky lidí.

Stezka byla dokončena zjara, do Smrčné vede od hájenky V Horách poblíž Větrného Jeníkova. Kláty budou osazeny včelami, lidé budou moci včely pozorovat v dalším proskleném úlu. Na vzniku stezky se podíleli žáci školy, kteří tam budou turisty rovněž provádět. "Druhá fáze stezky, na které už pracujeme, je malá včelí farma o počtu 30 až 50 včelstev," uvedl Čada. Její vznik souvisí s novým učebním oborem - včelař, zpracovatel včelích produktů - který se tato soukromá škola chystá otevřít do dvou let.

Mezi dalšími zvažovanými záměry je vznik včelína, který by sloužil k přírodní léčbě včelími produkty. Náklady na stezku převýšily 100.000 korun, kromě sponzorů na ni přispěl i kraj.

Na Vysočině je 4700 chovatelů včel, starají se přibližně o 63.000 včelstev, uvedl Dušan Straňák z Českého svazu včelařů na Vysočině. Med podle něj zatím letos v tomto regionu celkem je.