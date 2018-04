Sloup v Čechách (Českolipsko) - Ve Sloupu v Čechách rekonstruují střechu kaple sv. Jana Nepomuckého. Barokní stavba se řadí k významným historickým a zároveň krajinným dominantám Českolipska, její stav tomu ale dlouhodobě neodpovídal. Ještě před několika lety patřila kaple na seznam nejohroženějších památek a vypadalo to, že se ji nepodaří zachránit, řekl dnes ČTK památkář pobočky Národního památkového ústavu v Liberci Miroslav Kolka. "Díky opravě střechy přežije dál," dodal.

Kapli nechal postavit v první polovině 18. století Josef Jan Maxmilián Kinský, stavba začala chátrat po druhé světové válce. Za minulého režimu na opravy podle Kolky nebyly peníze, a když se je podařilo sehnat, chyběl zase materiál nebo firmy, jež by opravu provedly. Obec ji do svého majetku získala po dražbě v roce 2010 za 366.000 korun a zahájila přípravy na její obnovu. Rekonstrukce střechy s pomocí státní a krajské dotace se dělá od loňska, podle starosty Jaromíra Studničky skončí letos v září. "Včetně letošního roku se do ní investovalo už kolem tří milionů korun," uvedl starosta.

V sobotu se bude na kapli vracet takzvaná makovice s kopiemi historických dokumentů i aktuálním sdělením. Originály podle Kolky budou v archivu v Děčíně, kde jsou fondy související s tímto regionem. "Je tam také velkostatek Sloup i rodinný archiv Kinských," uvedl památkář. Podle něj se originály do makovice nevrátí, aby se uchovaly pro budoucí generace. Při rekonstrukci se zjistilo, že kdosi se pokusil v minulých letech dokumenty ukrást, ale tubus nenašel. Kolka považuje materiály za významné. Je mezi nimi například zachovalý soubor fotografií rodiny Kinských z 19. a 20. století a informace o samotné kapli. "Byly tam dokumenty počínaje rokem 1832, kdy byla provedena jedna ze zásadnějších oprav střechy. V té době tam vložili pamětní zápis, kde sepsali i historii kaple, což je pro nás dost zajímavé, protože jiné přímé prameny se nedochovaly," uvedl. Záznam podle něj potvrzoval, že kaple byla dokončena v roce 1739. Kdo ji navrhl, se ale dnes neví. "Podle půdorysu, členění a koncepce se předpokládá, že to musel být velmi kvalitní architekt vrcholného baroka," řekl Kolka. I proto si stavbu památkáři tak cení. "Z hlediska vrcholné barokní architektury je to jedna z klíčových a nejvýznamnějších staveb v severních Čechách," dodal.

Kaple se nachází na konci asi půl kilometru dlouhé lipové aleje, která vede od zadní brány zámeckého parku. Má osmiboký tvar a k tomu je připojen čtvercový presbytář s přístavky, kde byla oratoř a sakristie. Stavba v minulosti sloužila jako pohřební hrobka rodu Kinských. Obec chce v její opravě pokračovat i v dalších letech. "Do podzimu budeme mít připravený projekt na opravy zbývající části a chtěli bychom pak požádat o dotaci na ministerstvu kultury," uvedl starosta. Cílem je do budoucna kapli zpřístupnit. Podle starosty by se tam mohly konat koncerty a přes léto by mohla fungovat jako galérie.