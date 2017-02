Praha - Jako by fotbalisté Sparty před dvojutkáním s Rostovem ve druhém kole Evropské ligy naprosto zapomněli, co je do vyřazovacích bojů vyneslo. Proti ruskému celku propadli jak v disciplíně, tak v obraně, která přitom patřila mezi nejlepší v základních skupinách.

Sparta sice vstoupila do pohárové sezony již tradičně neúspěšnou kvalifikací Ligy mistrů se Steauou Bukurešť, pak ale potvrdila, že v Evropské lize se jí daří mnohem víc. Nejprve v předkole vymazala dvoubrankovou ztrátu se Sönderjyske a i když na úvod skupiny prohrála v Southamptonu 0:3, dokázala postoupit do vyřazovacích bojů z prvního místa tabulky.

Velkou měrou se na úspěchu podílel trenér David Holoubek, který tým na podzim dočasně vedl a netajil se tím, že kvůli řadě zranění rozhodl vsadit na bránění a rychlé protiútoky. Spartě to mimo jiné vyneslo výhru 3:1 nad Interem Milán, vítězství 1:0 nad Southamptonem a dva triumfy nad Beer Ševou.

Sparta v šesti zápasech ve skupině inkasovala šest branek a měla tak čtvrtou nejpevnější obranu. Letenský celek, který byl v minulém ročníku na cestě do čtvrtfinále nejtrestanějším klubem soutěže v počtu faulů i karet, navíc tentokrát patřil k nejdisciplinovanějším týmům Evropské ligy.

Proti Rostovu však Sparta neukázala nic z toho, co ji zdobilo v základní skupině. V Rostově utrpěla debakl 0:4 a v domácí odvetě remizovala 1:1. V obou duelech navíc dohrávala po červené kartě v deseti. "Myslím, že vizitka Sparty v pohárech je skvělá, ale všechno zastiňuje výsledek v Rostově. To mě strašně mrzí, s tím se pořád nedokážu vnitřně smířit," řekl Holoubek. "Vrhá to stín na to, co kluci v pohárech předvedli," dodal.

"Pocity jsou trochu smíšené. Před začátkem skupiny by asi nikdo moc nevěřil, že postoupíme z prvního místa," řekl po čtvrteční odvetě s Rostovem stoper Mario Holek. "Skupina byla pohádka, ale teď je škoda, že nám ten dvojzápas nesedl," přidal.