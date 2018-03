Praha - Ve výrazně odlišných pozicích vstoupí v úterý týmy do bojů ve skupině o umístění na 11. až 14. příčce v hokejové extralize. Při šestikolovém programu, kdy bude možné posbírat maximálně 18 bodů, by se čirému zázraku rovnala definitiva záchrany Litvínova ještě před baráží proti nejlepším dvěma týmům první ligy. Mistr ze sezony 2014/15 ztrácí na dvanáctou Mladou Boleslav propastných 15 bodů. O něco větší naději má s osmibodovým mankem na Středočechy třináctá Jihlava, lídr této skupiny Chomutov má oproti Dukle naopak 11 bodů k dobru. Na úvod se utkají v derby Chomutov s Litvínovem a Mladá Boleslav s Jihlavou.

Zatímco před rokem trápili Piráti Liberec na cestě do finále a skončili čtvrtí, tentokrát pro ně sezona skončí zklamáním. "Boje o udržení rozhodně nesmíme podcenit, určitě je pořád o co hrát. A my nemáme až takový náskok, aby se to jen nějak dohrávalo. Baráž je velkým strašákem. A my se jí musíme vyhnout," prohlásil zkušený útočník Ivan Huml.

"Je to samozřejmě zklamání, protože jsme chtěli jako minulé dva roky hrát play off, ale dokud nebude skupina o umístění rozhodnutá, tak jako v play off hrát budeme," ujistil další forvard Martin Šťovíček.

Litvínov sice po sérii 13 porážek naznačil zlepšení, když následně vyhrál tři duely z pěti, přesto je v nezáviděníhodné pozici. "Musíme si vyčistit hlavy, protože psychika dělá v této fázi asi nejvíc, semknout se a všichni táhnout za jeden provaz. Máme před sebou nedůležitější období této sezony a musíme ji zvládnout," uvedl pro klubový web předseda představenstva a šéf realizačního týmu Jiří Šlégr.

V nejbližších dnech by se měl ke společným tréninkům týmu připojit po zranění bek Hunkes. Mimo hru naopak zůstávají další zadák Kubát, který půjde na operaci a vypadl ze sestavy pro zbytek sezony, a útočník Vandas. "U Vandase čekáme, jak vše dopadne," uvedl Šlégr.

Mladá Boleslav výhrou v posledním kole proti Třinci ukončila sérii pěti porážek, ale předsezonní ambice tím již nezachránila. "Sezona se nám nepovedla, nesplnili jsme nastavený cíl, ale teď už se s tím nedá nic dělat. Musíme sklopit uši, jít pokorně do play out a zvládnout to, abychom se nestrachovali do posledních chvil," řekl brankář Jan Růžička.

Jihlavané se chtějí vyhnout baráži, takže musejí pod sebe v tabulce dostat alespoň jednoho z dvojice Mladá Boleslav, Chomutov. "Pro nás nyní každý získaný bod hraje velkou roli. Důležité je, že se nám podařilo v posledním kole základní části získat tři body s Olomoucí. Věřím našemu týmu a jsem přesvědčen, že máme naději to dokázat. Pokusíme se výkonnostně navázat na naše poslední dva zápasy v Hradci Králové a s Olomoucí, v nichž jsme neztratili ani bod," uvedl trenér Jihlavy Petr Vlk.

Duely v Chomutově i v Mladé Boleslavi mají shodný začátek v 17:30. Dalšími koly bude skupina pokračovat v pátek 9. března, v neděli 11. března, v pátek 16. března, v neděli 18. března a posledními zápasy se uzavře v pátek 23. března.

Tabulka skupiny o umístění na 11.-14. místě:

11. Chomutov 52 13 10 9 20 132:155 68 12. Mladá Boleslav 52 15 6 8 23 118:139 65 13. Jihlava 52 12 7 7 26 106:139 57 14. Litvínov 52 10 7 6 29 118:168 50