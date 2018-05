Karlovy Vary - V karlovarské sklárně Moser naplno začala výroba křišťálových glóbů pro letošní, už 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní festivalová cena se ve sklárně vyrábí ve dvou variantách, zlaté a stříbrné. Každá cena váží pět kilogramů a samotná koule z křišťálu 1,8 kilogramu.

Výrobce luxusního skla, firma Moser, se na výrobě festivalové ceny podílí od roku 2001. "Zlaté sošky jsou určeny pro hlavní ceny, tedy za nejlepší film a přínos světové kinematografii. Ty stříbrné pak pro všechny ostatní kategorie," doplnila Jitka Svobodová ze sklárny Moser.

Letos se výroby ujal mistr sklář Jan Chalupka. Nejprve z pece vyjme odpovídající množství skloviny a postupně ji upravuje do podoby koule. Aby se jich vyrobila zhruba dvacítka, je potřeba udělat asi 70 pokusů. Sklo totiž musí být zcela dokonalé, bez jediné bublinky.

Po hodinách chlazení pak koule z bezolovnatého křišťálu putují k dalšímu zpracování do brusírny. Brusič Jaroslav Greguš je na brusných kotoučích postupně upravuje do ideálního tvaru. "Broušení a leštění každé koule trvá asi čtyři hodiny," popsal Greguš. Každá se totiž musí přesně vejít do rukou sošky dívky. Poslední fází přípravy cen je pak pečlivé lepení koule do rukou sošky. Musí v nich držet natolik pevně, aby náhodou při ceremonii nevypadla,

Výroba křišťálových globů ale začíná daleko dříve. Už na jaře se začnou vyrábět stříbrné a zlaté sošky v atelieru Miloše Vacka. Když jsou dokončeny, putují do sklárny, která do nich vsadí skleněné koule.

Sošku si z Karlových Varů odnesla už řada světových filmových osobností. Letos už je znám další z těch, který ji převezme, oscarový režisér Barry Levinson.