Paříž - V zábavním parku Puy du Fou na západě Francie bude o pořádek pečovat šestice havranů. Ptáci byli vycvičeni na sbírání nedopalků a dalších drobných odpadků. Ty pak odloží do malé schránky, která jejich těžkou práci odmění něčím k snědku. První z opeřenců už odpad v parku s historickou tématikou sbírají, zbylí kolegové se k nim přidají v pondělí, napsal informační server BBC.

"Cílem není jen pořádek, návštěvníci o něj obecně dbají," uvedl ředitel parku Nicolas de Villiers. Smyslem je také "ukázat, že i sama příroda nás může poučit, jak se starat o životní prostředí", rozvedl. Havrani z čeledi krkavcovitých jsou "mimořádně inteligentní" a " a rádi s lidmi navazují vztah prostřednictvím hry", dodal de Villiers.

Do stejné čeledi jako havrani patří i vrány. Ty svou inteligenci potvrdily při letošní experimentu Sarah Jelbertové z Oxfordské univerzity. Vědkyně připravila speciální "prodejní automat", do nějž musely vrány vložit papírový žeton určité velikosti, aby se dočkaly odměny. Ptáci si nejenže pamatovali správnou velikost žetonu, ale dokonce si větší kusy dokázali upravit do potřebné velikosti.