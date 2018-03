Paříž - Francie dnes drží smutek v reakci na úmrtí mladého četníka, který utrpěl těžká zranění během pátečního teroristického útoku v supermarketu na jihu země. Čtyřiačtyřicetiletý Arnaud Beltrame se nechal vyměnit za ženu drženou jako rukojmí islamistickým radikálem. Při následně přestřelce byl ozbrojenec zabit, těžce zraněn byl ale i četník, který v noci skonal v nemocnici. Úřady pokračují ve vyšetřování útoku a policie v supermarketu našla několik výbušnin a zbraní, uvedla agentura AP.

V souvislosti s útokem policisté již v pátek zadrželi jednu ženu, v noci na dnešek se pak ve vazbě ocitl i sedmnáctiletý mladík, který byl přítelem útočníka.

Policisté při prohlídce místa činu nalezli trojici výbušnin, pistoli a lovecký nůž, řekl AP zdroj z francouzské justice. Při prohlídce domu útočníka objevili zřejmou zprávu na rozloučenou, v níž byly odkazy na IS. Našli rovněž počítač a mobilní telefon. V útočníkových poznámkách neobjevili žádné informace o plánované akci.

O smrti Beltramea informoval ráno francouzský ministr vnitra Gérard Collomb. Počet obětí pátečního teroristického útoku tak podle francouzských médií vzrostl na čtyři, dalších 15 osob utrpělo zranění. "Podplukovník Arnaud Beltrame nás opustil. Zemřel za svou vlast. Francie nikdy nezapomene na jeho hrdinství, jeho statečnost, jeho oběť," napsal na twitteru Collomb.

Beltramea krátce po výměně postřelil 25letý útočník Radouane Lakdim, kterého vzápětí poté zabilo zasahující komando protiteroristického útvaru rychlého nasazení. Četník utrpěl vážná zranění a bojoval o život v nemocnici. Lakdim, který se hlásil k extremistickému Islámskému státu, požadoval propuštění Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z atentátů v Paříži v listopadu 2015.

Hrdinský čin zesnulého muže zákona dnes ocenil i francouzský prezident. "Arnaud Beltrame zemřel, když sloužil národu, kterému toho již předtím tolik dal," uvedl ve svém prohlášení Emmanuel Macron. "Položil svůj život za to, aby ukončil smrtící plán džihádistického teroristy. Padl jako hrdina," zdůraznil. Podle Macrona se nyní vyšetřovatelé mimo jiné soustředí na to, jak mohl útočník získat zbraň a jak je možné, že se radikalizoval.

Jak uvedla Beltrameova matka, odvaha jejího syna ji nepřekvapila. "Nejsem překvapená. Věděla jsem, že to musel být on. Byl vždycky takový. Již od narození byl člověkem, který by udělal vše pro svou vlast," svěřila se žena francouzskému rozhlasu RTL v pátek v noci, tedy ještě před zprávou o četníkově úmrtí.

Beltrameův bratr uvedl, že Arnaud si "byl dobře vědom toho, že nemá téměř žádnou šanci, bylo mu jasné, co dělá". "Kdybychom ho neoznačili za hrdinu, už nevím, co by člověk musel udělat, aby se hrdinou stal. Myslím, že jde o slovo, které je v souvislosti s ním vhodné použít za těchto tragických okolností," uvedl Cedric Beltrame.

Na svého kolegu vzpomíná i francouzské četnictvo, které oznámilo, že všechny vlajky na jeho budovách dnes budou vlát na půl žerdi. U vchodu do kasáren četnictva v Carcassonne se objevily květiny, stejně tak i u několika četnických stanic v okolí.

Soustrast příbuzným obětí dnes na twitteru vyjádřil americký prezident Donald Trump, který odsdoudil "násilné počínání útočníka a kohokoli, kdo mu poskytl podporu". Trump se s Macronem sejde 24. dubna v Bílém domě, kde bude francouzský prezident jako vůbec první státní návštěva od Trumpova zvolení. Očekává se, že bezpečnost bude jedním z témat jeho návštěvy, během níž pronese projev před oběma komorami Kongresu.

Od střelby v pařížské redakci časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015 zemřelo ve Francii při útocích extremistů hlásících se k Islámskému státu přes 240 lidí. Kromě útoků v Paříži, při nichž v listopadu 2015 zahynulo 130 osob, umírali lidé také při atentátu ve městě Nice v červenci 2016, kdy do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto - zahynulo 86 lidí.