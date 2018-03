Podplukovník Arnaud Beltrame dnes podlehl těžkým zraněním, která utrpěl poté, co se vyměnil za rukojmí držená islámským extremistou v supermarketu na jihu země.

Paříž - Někdejší kandidát krajní levice do francouzského parlamentu skončil v policejní cele poté, co na twitteru vyjádřil potěšení nad zabitím četníka při teroristickém útoku. Za vychvalování terorismu mu může hrozit podle agentury AFP až sedm let vězení a pokuta ve výši až 100.000 eur (asi 2,5 milionu Kč).

"Stéphane Poussier je ve vazbě od neděle 11:30, protože v sobotních vyjádřeních na twitteru schvaloval teroristické útoky," potvrdil prokurátor David Pamart.

Poussier loni kandidoval do parlamentu za krajně levicové uskupení Nepodrobená Francie, které vytvořil neúspěšný prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon. V sobotu po zprávě o úmrtí četníka, kterého smrtelně zranil islamista poté, co se četník Arnaud Beltrame nechal vyměnit za jednu z rukojmích v supermarketu ve městě Trebes na jihozápadě Francie, politik napsal, že každé škobrtnutí četníků spojuje se zabitím svého kamaráda, ekologického aktivisty Rémiho Fraisse granátem, který hodil četník při demonstraci proti stavbě přehrady v říjnu 2014. A že četníkova smrt znamená, že prezident Emmanuel Macron má o jednoho voliče méně.

Poussierovo vyjádření vyvolalo pobouření, politikův účet na twitteru byl vymazán, poznamenala na svém webu stanice BBC s připomínkou, že se Bertrame stal národním hrdinou.

Nepodrobená Francie vyloučila Poussiera ze svých řad a jeho vyjádření označila za "ostudná a ubohá". Ke kritice se na twitteru připojil i sám Mélenchon, aby odsoudil "odporné" poznámky na adresu četníka, který obětoval vlastní život ve službě občanům.