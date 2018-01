Praha - Ve fotbalové Spartě po pouhém půlroce končí útočník Marc Janko a záložníci Jonathan Biabiany s Georgesem Mandjeckem. Letenský klub o tom informoval na zahájení zimní přípravy, do které už ani jeden z trojice zahraniční hráčů nenastoupil a jejich budoucnost se řeší.

Na Letné dnes chyběli také nemocný Josef Šural a lehce zraněný Ondřej Zahustel. Do přípravy se zapojili Zinedin Mustedanagič s Jiřím Kulhánkem, kteří se vrátili z hostování v Dukle a Liberci. S áčkem budou trénovat i dva útočníci z juniorky, osmnáctiletý Václav Drchal a devatenáctiletý Youssouf Dao, který do Sparty přišel předloni v září z Pobřeží slonoviny.

Janko, Biabiany a Mandjeck přišli na Letnou v létě v rámci rozsáhlých změn v týmu, které udělal italský trenér Andrea Stramaccioni. Ani jeden se však neprosadil a vzhledem k tomu, že Pražané budou po vyřazení z evropských pohárů i domácího MOL Cupu hrát na jaře jen českou ligu, stali se oběťmi nutného zužování kádru.

"Chtěl bych zdůraznit, že hráči, co odcházejí, tak to nejsou oni, kdo zavinil špatný podzim," uvedl nový sportovní ředitel klubu Zdeněk Ščasný. "Ale Sparta bude na jaře hrát pouze jednu soutěž, takže jejich smlouvy nebyly adekvátní tomu, že do konce sezony nás čeká čtrnáct zápasů," vysvětlil.

Čtyřiatřicetiletý Rakušan Janko dorazil do Sparty z Basileje a v české nejvyšší soutěži odehrál jen pět utkání a dal jedinou branku. Devětadvacetiletý Francouz Biabiany na Letnou přišel na hostování z Interu Milán a připsal si 14 startů. Devětadvacetiletý Mandjeck z Kamerunu zasáhl do deseti utkání a podle francouzských médií by mohl odejít na hostování do Met, odkud do Prahy v létě přestoupil.

Sparta naopak podle Ščasného nadále počítá i s útočníkem Davidem Lafatou, který pod Stramaccionim nedostával tolik příležitostí. Šedesátiletý funkcionář také potvrdil, že letenský celek jedná o příchodu rumunského záložníka Nicolae Stanciua z Anderlechtu.

K dalším možným posilám nebo odchodům se Ščasný vyjádřit nechtěl, ale vyloučil, že by se do Sparty vrátil z čínské ligy Bořek Dočkal. "Nedokážu si představit, za jakých podmínek by se mohl vrátit, vzhledem k tomu, za kolik do Číny odešel. Navíc z dlouhodobého hlediska a filozofie Sparty se díváme trochu jiným směrem," prohlásil.

První přípravný zápas čeká Spartu příští týden na Strahově proti druholigovému Táborsku, většinu času ale Letenští stráví v zahraničí. Od 11. do 19. ledna budou trénovat v Benahavísu a na druhé soustředění zamíří od 28. ledna do 9. února do Málagy, kde letenský celek odehraje tři přípravné duely. Do ligy vstoupí Sparta v polovině února domácím utkáním s Libercem.