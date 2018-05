Praha - Předposlední 29. kolo fotbalové ligy může rozluštit řadu tajenek. Plzeň se v případě výhry nad Teplicemi bez ohledu na jiné výsledky stane mistrem, na opačném konci tabulky zase mohou sestoupit poslední Brno i patnáctá Karviná. Souboje o co nejlepší umístění na pohárových příčkách čekají druhou Slavii se čtvrtým Jabloncem a pátou Spartou s třetí Olomoucí. Všech osm zápasů začne v sobotu v 16:00.

Plzeň po minulé remíze se Slováckem vede ligu dvě kola před koncem o čtyři body před obhájcem trofeje Slavií. Viktoria bude moci před svými fanoušky slavit, pokud porazí Teplice nebo získá aspoň stejně bodů jako pražský celek. Západočeši mají na dosah pátý titul, třetí za poslední čtyři sezony.

Plzeň však po suverénní podzimní jízdě nyní klopýtá a na jaře vyhrála jen tři z dvanácti kol. Teplice navíc budou mít motivaci odčinit domácí porážku 1:4 s Brnem, po které hráči i realizační tým dostali pokutu. "Určitě napjatí jsme, možná trochu zklamaní, že jsme to neuhráli dřív. Určitě by pro nás bylo hodně příjemné to rozhodnout před domácími fanoušky," uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Slavia má stále naději na titul a v sobotu může získat definitivu druhého místa, na němž má čtyřbodový náskok před třetí Olomoucí. Jablonec však v Edenu bude hrát o třetí příčku, která znamená účast ve skupině Evropské ligy. Severočeši v lize se Slavií devětkrát za sebou neprohráli, minulý týden ale červenobílým podlehli 1:3 ve finále poháru.

"Reálné je v naší lize všechno, ale my musíme porazit Jablonec. Nemáme to ve svých rukách. Na rovinu, Plzni stačí vyhrát jeden zápas a má na to dva pokusy. Reálné je druhé místo," řekl kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

I v souboji Sparty s Olomoucí půjde o třetí místo. Letenští ztrácejí z páté pozice na Sigmu tři body, o jeden více než čtvrtý Jablonec. Pražané jsou však doma téměř nepřemožitelní, z posledních 25 ligových utkání prohráli na svém stadionu jen jednou.

"Většinu domácích zápasů hrajeme dobře, dostáváme se do šancí a takhle budeme hrát i v sobotu. Když vyhrajeme, přeskočíme Olomouc, takže pro mě to je nejdůležitější zápas roku," řekl rumunský záložník Sparty Nicolae Stanciu. "Sparta je obrovský favorit, byť je v tabulce za námi. Oni musí a my chceme. Nepojedeme utkání nějak odehrát a spoléhat se na poslední zápas," dodal olomoucký kouč Václav Jílek, který ve Spartě působil.

Brno minulou výhrou v Teplicích udrželo naději na záchranu, stále mu však chybějí na nesestupovou příčku čtyři body. V případě bodové ztráty doma s Jihlavou Zbrojovka definitivně spadne, do druhé ligy by ji poslala i výhra čtrnácté Ostravy na půdě patnácté Karviné.

"Potřebujeme získat tři body, což by nás ještě mohlo udržet v naději na záchranu. Více se dá kalkulovat až po odehrání předposledního kola. Očekáváme i pomoc od diváků, kteří budou mít po rozhodnutí hráčů a vedení vstup na zápas zdarma," řekl brněnský kouč Roman Pivarník.

Baník by se v případě vítězství zachránil, naopak Karviná by po prohře mohla doprovodit o soutěž níž Brno. K tomu by ale zároveň musely bodovat Zlín a Jihlava. "Je to derby a hraje se vlastně o ligu, o to více to bude našponované. Čeká nás určitě vypjatý zápas. Kdyby měl stadion trojnásobnou kapacitu, určitě by byl vyprodán," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Jistotu udržení vedle Baníku mohou získat i Jihlava a také Slovácko se Zlínem, které čeká vzájemný zápas. Ve zbylých dvou duelech Mladá Boleslav přivítá pražskou Duklu a Liberec hostí Bohemians 1905.

Statistické údaje před zápasy 29. kola první ligy: -------- Viktoria Plzeň (1.) - FK Teplice (8.) Výkop: sobota 19. května, 16:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Julínek - Wilczek, Podaný. Bilance: 35 13-11-11 46:45. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Čmovš, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Trubač, Rezek - Vaněček. Absence: Zeman (4 ŽK), Hájek (zranění), Hejda, Limberský (oba nejistý start) - Žitný, Soungole, Jeřábek (všichni 4 ŽK), Shejbal, Hyčka, Vošahlík (všichni zranění), Král (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý (7 ŽK), Hořava, Kopic, Krmenčík, Petržela (všichni 3 ŽK) - Červenka, Rezek, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (12) - Vaněček (9). Zajímavosti: - Plzeň se stane mistrem, pokud vyhraje nebo získá aspoň stejně bodů jako Slavia - Plzeň v lize s Teplicemi prohrála jediný z posledních 15 duelů, 8x za sebou s nimi bodovala a poslední 2 vzájemné duely skončily remízou - Plzeň doma v lize od března 2008 neprohrála s Teplicemi 9x za sebou - Teplice na podzim v 15. kole jako první obraly Plzeň v ligové sezoně o body - Plzeň na jaře v lize vyhrála jen 3 z 12 kol a z posledních 2 zápasů uhrála jen bod - Plzeň doma na jaře vyhrála jediný z 6 ligových zápasů - Plzeň má s 48 vstřelenými góly nejlepší útok ligy - Teplice 5x za sebou nevyhrály - Teplice z dosavadních 14 venkovních zápasů ligové sezony jen 2x vyhrály, v posledních 3 duelech na hřištích soupeřů ale bodovaly - Teplice minule prohrály s posledním Brnem doma 1:4, za což hráči a realizační tým dostali pokutu půl milionu korun - trenér Teplic Šmejkal hrával za Plzeň - Král (Teplice) slaví v den utkání 20. narozeniny Slavia Praha (2.) - FK Jablonec (4.) Výkop: sobota 19. května, 16:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 47 13-24-10 54:51. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Jovovič, Považanec, Trávník, Hanousek - Doležal, Chramosta. Absence: Mešanovič, Van Buren, Mingazov, Deli, Flo (všichni zranění) - V. Kubista, Masopust (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Bořil (7 ŽK), Sobol, Mingazov (oba 3 ŽK) - Zelený, Hübschman, Masopust, Jovovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda, Tecl (oba 11) - Jovovič (7). Zajímavosti: - Slavia v lize Jablonec 9x za sebou neporazila a z posledních 17 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži vyhrála jediný - posledních 5 vzájemných ligových duelů skončilo remízou - Slavia minulý týden porazila Jablonec ve finále domácího poháru 3:1 - utkají se 2 nejlepší týmy jarní části ligové sezony - Slavia v lize prohrála jediný z posledních 11 zápasů a už 6 kol po sobě bodovala - Slavia má s 16 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Slavia v lize 4x za sebou udržela čisté konto - Slavia je s 34 body nejlepším týmem doma - Jablonec prohrál jediné z 12 jarních kol a v posledních 3 zvítězil - jablonecký trenér Rada působil ve Slavii - Hanousek (Jablonec) může odehrát 100. ligový duel Sparta Praha (5.) - Sigma Olomouc (3.) Výkop: sobota 19. května, 16:00 (ČT 2). Rozhodčí: Příhoda - Paták, Kubr. Bilance: 45 25-12-8 67:26. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Kulhánek - Stanciu, Kanga, Plavšič - Lafata, Šural. Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček. Absence: V. Kadlec, Drchal (oba zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: V. Kadlec, Kulhánek, Mustedanagič, Costa, Plavšič, Štetina, Šural (všichni 3 ŽK) - Radakovič, Houska, Falta, Kalvach, Plšek, Sladký, Zahradníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Šural (8) - Plšek (9). Zajímavosti: - Sparta prohrála z posledních 6 ligových zápasů s Olomoucí jen ten minulý na podzim - Sparta prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových duelů s Olomoucí a poslední 2 vyhrála 4:0 a 5:0 - Sparta prohrála jediné z posledních 13 kol - Sparta prohrála jediný z posledních 25 domácích ligových zápasů (20 výher, 4 remízy) - Sparta doma získala 33 z celkových 49 bodů - Olomouc 8 kol po sobě neprohrála - Olomouc venku v lize 4x za sebou neprohrála, z toho 3x zvítězila - kouč Sparty Hapal je odchovancem Olomouce, trenér Sigmy Jílek zase působil ve Spartě - Lafatu (Sparta) dělí 2 góly od hranice 200 branek v lize Slovan Liberec (6.) - Bohemians Praha 1905 (7.) Výkop: sobota 19. května, 16:00. Rozhodčí: Dubravský - Dobrovolný, Dresler. Bilance: 31 17-7-7 48:26. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Bosančič, Havelka - Wiesner, Oscar, Pilař - Pulkrab. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Švec - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Vaníček - Nečas. Absence: Folprecht (8 ŽK), Hybš (zranění), Graiciar (nejistý start) - Krch (zranění), Tetteh, Záviška, Kocič (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Karafiát, Potočný, Pulkrab (všichni 7 ŽK), Coufal, Mikula (oba 3 ŽK) - Dostál, Mašek, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pulkrab (9) - Mašek (6). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Liberec neprohrál ani jeden z 15 domácích ligových zápasů s Bohemians - Liberec 6 kol po sobě nezvítězil - Liberec vyhrál jediný z posledních 5 domácích ligových duelů - Bohemians od výhry 5:2 nad Plzní 5 kol po sobě nezvítězili - Bohemians venku v lize 7x za sebou nevyhráli, v posledních 2 zápasech tam remizovali 1:1 - trenér Bohemians Martin Hašek st. hrával za Liberec - Jindřišek (Bohemians) může odehrát 300. ligový zápas, Bosančič (Liberec) si může připsat 100. start v české lize FK Mladá Boleslav (10.) - Dukla Praha (9.) Výkop: sobota 19. května, 16:00. Rozhodčí: Ginzel - Arnošt, Melichar. Bilance: 13 7-3-3 20:14. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Chaluš, Křapka - J. Rada, Matějovský - Konaté, Valenta, Ladra - Komličenko. Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Bilovský - Brandner, Néstor, Holík - Holenda. Absence: Jánoš (4 ŽK), Kysela (zranění) - Schranz (zranění). Disciplinární ohrožení: Fabián, Hubínek, Valenta (všichni 3 ŽK) - Kušnír, Ostojič, Podaný (všichni 7 ŽK). Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Holenda (7). Zajímavosti: - M. Boleslav s Duklou prohrála z posledních 6 ligových zápasů jen ten minulý vloni v listopadu - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 9 kol - M. Boleslav doma v lize 7x za sebou nevyhrála a v posledních 2 zápasech tam neskórovala - M. Boleslav je s 10 body nejhorším týmem ligy doma - Dukla má s 49 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Dukla venku získala jen 9 z celkových 32 bodů v ligové sezoně - Dukla vyhrála 2 z posledních 3 ligových zápasů 1. FC Slovácko (11.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: sobota 19. května, 16:00. Rozhodčí: Marek - Moláček, Kříž. Bilance: 15 4-4-7 16:21. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Krejčí, Reinberk - Janošek - Navrátil, Sadílek, Machalík, Petr - Kubala. Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Železník. Absence: Divíšek (nejistý start) - Kopečný, Vyhnal (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Divíšek, Navrátil (oba 7 ŽK), Šimko (3 ŽK) - Jiráček, Kopečný (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (8) - Ekpai (7). Zajímavosti: - Zlín neprohrál posledních 6 vzájemných ligových duelů - Slovácko doma v lize Zlín 3x za sebou neporazilo - Slovácko 6 kol po sobě neprohrálo a z posledních 9 ligových utkání prohrálo jediné - Slovácko v posledních 3 zápasech remizovalo a vstřelilo jediný gól - Slovácko minule v Plzni po 610 minutách inkasovalo - Slovácko je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Zlín z posledních 6 kol vyhrál jediné a 2x za sebou prohrál - Zlín bodoval ve 3 z posledních 4 zápasů venku - Gajič (Zlín) slaví den před utkáním 28. narozeniny Zbrojovka Brno (6.) - Vysočina Jihlava (12.) Výkop: sobota 19. května, 16:00. Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 13 4-3-6 15:18. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí - Škoda - Růsek. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Urblík - Fulnek, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks. Absence: Zikl (zranění), Sukup (4 ŽK) - Ljovin (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Polák (7 ŽK), Juhar, Pavlík, Kratochvíl, Škoda (všichni 3 ŽK) - Ikaunieks, Keresteš, Rakovan, Schumacher, Urblík, Vaculík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (6) - Ikaunieks (10). Zajímavosti: - Brno sestoupí v případě bodové ztráty nebo pokud Ostrava zvítězí v Karviné - Brno z posledních 5 ligových zápasů s Jihlavou vyhrálo jen ten minulý na podzim - Brno v posledních 4 vzájemných duelech vstřelilo Jihlavě 4 góly a všechny dal Škoda - Jihlava v lize zvítězila v Brně pouze v prvním z 6 utkání (2:1 v srpnu 2005) - Brno v minulém kole výhrou v Teplicích (4:1) bodovalo po předchozích 5 porážkách za sebou - Brno doma získalo 16 z celkových 23 bodů - Brno má s 20 góly nejhorší útok ligy - Jihlava minule prohrála se Spartou a po 5 kolech vyšla poprvé bodově naprázdno - Jihlava neprohrála 5 z posledních 6 venkovních ligových zápasů - trenér Brna Pivarník působil v Jihlavě MFK Karviná (15.) - Baník Ostrava (14.) Výkop: sobota 19. května, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Pospíšil. Bilance: 1 0-0-1 1:2. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Panák, Šisler - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Diop. Absence: nikdo - Šustr (zranění), Baroš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Šisler (11 ŽK), Čolič, Eismann, Letič, Ramírez, Wágner (všichni 3 ŽK) - Hlinka (7 ŽK), Granečný, Procházka, Šindelář, Laštůvka, Jirásek (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Budínský, Wágner (oba 8) - Baroš (9) Zajímavosti: - Ostrava se v případě vítězství zachrání - Karviná sestoupí v případě, že prohraje a zároveň Zlín s Jihlavou budou bodovat - Karviná 10 kol po sobě nevyhrála - Karviná 3x za sebou prohrála a z posledních 5 kol uhrála jen bod - Ostrava 3 kola neprohrála a z posledních 8 ligových zápasů jen jednou nebodovala - Ostrava vyhrála jediný z posledních 13 venkovních ligových zápasů a v posledních 2 neskórovala - karvinský realizační tým od minulého utkání v Jablonci rozšířil sportovní ředitel Vlk - brankář Laštůvka (Ostrava) v minulé sezoně působil v Karviné - Baroš (Ostrava) čeká na 50. gól v české lize Tabulka: 1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 28 16 8 4 46:16 56 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians Praha 1905 28 9 10 9 30:28 37 8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34 9. Dukla 28 9 5 14 31:49 32 10. Mladá Boleslav 28 8 7 13 30:40 31 11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26 16. Brno 28 6 5 17 20:41 23