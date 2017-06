Bor (Tachovsko) - V průmyslové zóně v Boru na Tachovsku se přiotrávilo 21 pracovníků logistické firmy Loxxess, nadýchali se výfukových zplodin. Nikdo není ohrožený na životě, všichni jsou při vědomí. Zásah záchranářů už skončil.

"V naší péči skončilo 21 zaměstnanců. Deset bylo ošetřeno na místě a mohli se pak znovu zapojit do pracovního procesu," řekl ČTK mluvčí krajské záchranky Martin Brejcha. Sanitky odvezly k ošetření čtyři pracovníky do nemocnice ve Stodě, pět do plzeňské fakultní nemocnice a dva do plzeňského Privamedu," dodal. Všichni byli při vědomí, nikdo nebyl v ohrožení života. Na místě byly velké i malé sanitky a vozidlo pro řešení mimořádných událostí.

"Policie je na místě a případem se bude dále zabývat," uvedla tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Podle předběžného vyšetřování se zaměstnanci nadýchali výfukových zplodin z jeřábu, který v hale pracoval. Podle zjištění ČTK zřejmě byly porušeny předpisy bezpečnosti práce.

"Provoz firmy událost nijak významně nenarušila," řekl jeden ze zaměstnanců. Do obří haly firmy a z ní stále přijížděly a vyjížděly kamiony.

Německá logistická firma Loxxess má v Boru zhruba 200 lidí a je největším zaměstnavatelem v průmyslové zóně CTPark, druhé největší v Plzeňském kraji. Loxxess Bor funguje od roku 2007. Logistické služby poskytuje pro nejrůznější odvětví, od rychloobrátkového zboží přes farmacii po poštovní přepravu a e-commerce (internetový obchod).