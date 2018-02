Helsinky - Na doživotí poslal soud ve finském městě Rovaniemi do vězení českého občana, kterého uznal vinným z vraždy své britské přítelkyně v roce 2016. Informoval o tom britský list The Guardian. Čech se už dříve k usmrcení šestadvacetileté ženy přiznal, tvrdil ovšem, že si na okolnosti útoku nepamatuje, protože se prý dočasně duševně zhroutil.

Bezvládné tělo mladé Britky, které Čech podle soudu zasadil čtyřicet bodných ran, našli předloni v prosinci v chatě nedaleko finské obce Kuttanen za polárním kruhem. Žena původem ze skotského městečka Burntisland na severu Finska pracovala jako sezonní turistická průvodkyně v rámci projektu Santa Safari cestovní kanceláře Transun Travel. Podílela se na organizaci vánočních výletů do Laponska.

Britka měla bodná zranění na rukou, která vznikla zjevně při obraně, několik ran jí útočník zasadil i do zad. Podle listu The Guardian to znamená, že se snažila utéct. Deset ze čtyřiceti bodných ran bylo podle patologů smrtelných. Tragédii předcházela hádka mezi partnery, informovala finská média, podle kterých Čech svou přítelkyni v minulosti fyzicky i psychicky týral.

Šestatřicetiletý muž po útoku uprchl z místa činu na saních tažených psím spřežením. Po rozsáhlém pátrání byl nalezen v místní divočině, ležel podchlazený ve sněhu v mrazu kolem minus 30 stupňů Celsia. Muž měl bodné rány na břiše, podle státního zástupce si je ale zasadil sám.

Před soudem se Čech, který podle dřívějšího vyjádření svého právníka sloužil v české armádě ve válce v Kosovu a v Afghánistánu, k činu přiznal. Tvrdil ale, že si na okolnosti útoku nepamatuje, protože se duševně zhroutil. Podle advokáta Čech trpí duševními problémy v souvislosti se svým nasazením v zahraničních vojenských misích. Podle psychiatrického posudku ale muž nebyl v době útoku nepříčetný.

Soud v Rovaniemi dnes uvedl, že není pochyb, že čin byl spáchán "obzvlášť krutým, brutálním a násilným způsobem".

Podle listu The Guardian netrvá většinou doživotní trest v Finsku déle než 14 let. Čech bude muset pozůstalým zaplatit jako odškodné 40.000 eur (přes milion korun).